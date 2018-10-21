حماس: الالتفاف حول المطارد نعالوة دليل عمق المقاومة في الضفة

رام الله - دنيا الوطنقال عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس، ورئيس مكتب العلاقات الوطنية فيها، حسام بدران: إن التضامن والتأييد والالتفاف الجماهيري مع المطارد أشرف نعالوة، هو مؤشر واضح على عمق معاني المقاومة في الضفة، وأصالتها في نفوس الناس.وشدد بدران في تصريح صحفي له، على أنه وبرغم كل محاولات التشويه للمقاومة التي عمل عليها الاحتلال خلال السنوات الماضية؛ إلا أن الحاضنة الشعبية للمقاومة بقيت متماسكة، بل ترسخ إيمانها بمقاومة الاحتلال بكل الوسائل.وحيّا بدران عائلة المناضل نعالوة، وأهل طولكرم وشويكة وعموم الضفة على وقفتهم الأصيلة مع المطارد نعالوة، مشيراً إلى أن هذا الموقف الوطني الشعبي، هو أهم دافع لاستمرار المقاومة، وتطورها حتى يرحل المحتل عن أرضنا.