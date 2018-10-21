شؤون فلسطينية

مجموعة (المناصير) تُصدر توضيحاً حول استخدام أكياس أسمنت خاصة بها

مجموعة (المناصير) تُصدر توضيحاً حول استخدام أكياس أسمنت خاصة بها
رام الله - دنيا الوطن
حذرت (مجموعة المناصير) أهالي الضفة الغربية وقطاع غزة وعموم فلسطين، من وجود أكياس أسمنت تُخالف بطاقة البيان الخاصة بالقواعد والأعراف التجارية المعمول بها دولياً، والتي تلتزم بها الشركة.

وقالت الشركة، في بيان صحفي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إنه تم استخدام الاسم التجاري بدون حق قانوني، استغلالاً لجودة المنتج، لافتةً إلى أنها تُخلي مسؤوليتها من أي ضرر نتيجة استعمال الأسمنت المُعبأ بهذه الأكياس، كونه ليس منتجها.

وأضافت: "نحتفظ بحقنا في مقاضاة كل من يروج أو يتعامل مع هذه الصناعة، كما أن الأسمنت المُكيس، الذي تم تصديره من الأردن بهذه الأكياس، التي تحمل شعارنا لا علاقة لنا به".

وتابع: "مجموعة المناصير، قد أنهت أي علاقة لها بشركة سند للتجارة والتسويق خلال الربع الثاني للعام 2018".
















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