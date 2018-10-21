السديس عن وفاة خاشقجي: قيادة الملك سلمان لا ترضى المساس بالشريعة

رام الله - دنيا الوطنأشاد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عبد الرحمن السديس، بنهج بلاده في تحكيم الشريعة، ومحاسبة كل من يثبت مخالفته للشريعة في ظل عهد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.وقال السديس في بيان صادر عنه: "نحن بحمد الله وفضله ننعم بتحكيم الشريعة، ونشر منهج السلف الصالح والوسطية والاعتدال التي جاءت بها الحنيفية السمحة".وأكد على أن من مقومات هذه الدولة "استقلال قضائها وتطبيقها للشريعة في جميع شؤونها الأمنية والتشريعية والتنفيذية والتنظيمية، وهذا ولله الحمد يقطع الطريق أمام المتربصين أو المزايدين أو المشككين، ويجعل التدخل في شؤونها الداخلية أمراً مرفوضاً رفضاً قاطعاً، ولا يمكن السماح بتجاوزه".وبين السديس، أن قيادة الملك سلمان "لا ترضى بالمساس أو التجاوز على أحكام الشريعة التي أمرت بحفظ الحقوق والأنفس والأعراض، كما لا تقبل المساس بالسلطة القضائية في المملكة، وعلى أنظمتها وإجراءاتها المتبعة"، وفق ما نقل عنه موقع (سبق).