البرغوثي: الخان الأحمر صامد بوجه جريمة الحرب التي تسعى إسرائيل لتنفيذها

قال النائب مصطفى البرغوثي، الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية: إن (الخان الأحمر) وسكانه صامدون في وجه جريمة الحرب بهدمه وتهجير سكانه، والتي يتنافس وزراء إسرائيل على الإسراع بها في إطار مزاوداتهم الانتخابية، بعد أن عجزوا عن شن حرب جديدة مدمرة على قطاع غزة.





وأضاف البرغوثي، أن وزراء الحكومة الإسرائيلية، يجب أن يُحالوا إلى محكمة الجنايات الدولية، لمحاسبتهم على الجرائم المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني، وعلى ترويجهم لجريمة حرب جديدة، تتمثل في التطهير العرقي لـ (الخان الأحمر) ومواقع عديدة أخرى.





وأكد البرغوثي، أن المجتمع الدولي بأسره، يقف إلى جانب (الخان الأحمر) وأن عزلة إسرائيل، تتعمق بسبب صموده، وبسالة المقاومة الشعبية في الدفاع عنه.

رام الله - دنيا الوطن