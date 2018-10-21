الحمد الله يُطلع المديرة التنفيذية لمركز كارتر على انتهاكات الاحتلال

استقبل رئيس الوزراء رامي الحمد الله، اليوم الأحد، في مكتبه برام الله، المديرة التنفيذية لمركز كارتر الأميركي ماري آن بيترز، بحضور مستشار الرئيس للشؤون الخارجية، نبيل شعث.





وأطلع الحمد الله، الضيفة على آخر المستجدات السياسية، وانتهاكات الاحتلال المتواصلة بحق شعبنا، والخطوات الإسرائيلية للقضاء على حل الدولتين، لا سيما عبر التوسع الاستيطاني، وعمليات المصادرة والهدم، والتهجير القسري، مشيراً في هذا السياق إلى قرار محكمة الاحتلال بخصوص (الخان الأحمر).





وبحث رئيس الوزراء مع الضيفة إجراءات الإدارة الأميركية الأخيرة، لا سيما الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ومحاولاتها إنهاء ملف اللاجئين ووكالة (أونروا)، إضافة لقطع دعمها لمستشفيات القدس، وإغلاق مكتب منظمة التحرير في واشنطن، مؤكداً أن هذه الإجراءات، تشجع الاحتلال على تصعيد انتهاكاته، وتقوض فرص السلام.





وجدد الحمد الله مطالبته للمجتمع الدولي بتوفير حماية دولية لشعبنا، والضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها، والزامها باحترام القانون والقرارات الدولية، داعياً إلى دعم مبادرة السيد الرئيس محمود عباس للسلام.

رام الله - دنيا الوطن