حادث سير مروّع في جنين يودي بحياة ثلاثة مواطنين

أفاد العقيد لؤي ارزيقات، الناطق باسم الشرطة الفلسطينية، بمصرع ثلاثة مواطنين في حادث سير وقع اليوم الأحد، في مدينة جنين.





وأشار ارزيقات في تصريح له، إلى أن الحادث وقع بين مركبتين قرب مفترق جبع جنوب جنين، لافتا إلى أن قوة من الشرطة، توجهت إلى المكان، وباشرت بإجراءات التحقيق؛ للوقوف على أسباب الحادث.



وكان الهلال الأحمر الفلسطيني، قد أفاد في وقت سابق، بإصابة ثلاثة مواطنين بجروح وصفت بالخطيرة جداً، في حادث سير وقع اليوم الأحد، على شارع جنين- نابلس قرب بلدة عجة.

وأشار الهلال الأحمر، إلى أن طواقم الإسعاف التابعة له، أجلت الإصابات، ونقلتهم إلى المستشفى لتلقي العلاج. وكان الهلال الأحمر الفلسطيني، قد أفاد في وقت سابق، بإصابة ثلاثة مواطنين بجروح وصفت بالخطيرة جداً، في حادث سير وقع اليوم الأحد، على شارع جنين- نابلس قرب بلدة عجة.

رام الله - دنيا الوطن