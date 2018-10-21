الشرطة تقبض على مشتبه بسرقة مركبة ومبلغ مالي في بيت لحم

رام الله - دنيا الوطنقبضت الشرطة صباح اليوم، على شخص مشتبه به بسرقة مركبة ومبلغ 500 شيكل، وجهاز خلوي من داخل منزل أحد المواطنين بمدينة بيت ساحور قضاء محافظة بيت لحم.وذكر بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطـة، بأنه وبعد ورود شكوى قبل بضعة أيام من مواطن من سكان مدينة بيت ساحور قضاء محافظة بيت لحم، مفادها قيام مجهول بالدخول إلى منزله، وسرقة مبلغ 500 شيكل، وجهاز خلوي، بالإضافة إلى قيامه بسرقة مركبته، وعلى الفور، تحركت قوة من إدارة المباحث العامة إلى المكان للكشف على ملابسات السرقة، حيث تم العثور على المركبة معطلة في إحدي مناطق محافظة بيت لحم.وبعد إجراءات البحث والتحري بالمكان، تم الاشتباه بشخص، وإلقاء القبض عليه، وهو من سكان محافظة بيت لحم.وأكد البيان توقيف المشتبه به، تمهيداً لإحالته إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه أصولاً.