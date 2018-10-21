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شؤون فلسطينية

رداً على نتنياهو.. عساف يُعلن الاستنفار في (الخان الأحمر)

رداً على نتنياهو.. عساف يُعلن الاستنفار في (الخان الأحمر)
رام الله - دنيا الوطن
أعلن وليد عساف، رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، حالة الاستنفار في قرية (الخان الأحمر) شرقي مدينة القدس، مؤكداً الاستمرار في الاعتصام، والصمود أمام مخطط سلطات الاحتلال لهدمه.

جاءت تصريحات عساف، تعقيباً على إعلان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، صباح اليوم الأحد، إنه سيتم إخلاء القرية، والمجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت) سيقرر الموعد المحدد لذلك.

وأوضح عساف، أن مواقف اليمين المتطرف في إسرائيل، هي التي تضغط باتجاه إخلاء سكان القرية، تمهيداً لهدمها، مشيراً إلى أنه لا يوجد حتى اللحظة موقف واضح حيال ذلك، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).

يذكر، أن الاحتلال، أعلن يوم أمس، عن نيته تجميد قرار هدم القرية حتى إشعار آخر، وذلك حتى يتسنى دراسة جميع المقترحات والخطط البديلة قبل تنفيذ الإجلاء القسري".

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