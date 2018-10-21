عاجل

  • ملك الأردن يُقرر إلغاء ملحقي "الباقورة والغمر" من اتفاقية السلام مع إسرائيل

شؤون فلسطينية

إسرائيل: إما التوصل لاتفاق مع حماس خلال الأيام المقبلة أو سنتجه للحرب

إسرائيل: إما التوصل لاتفاق مع حماس خلال الأيام المقبلة أو سنتجه للحرب
رام الله - دنيا الوطن
قال يوفال شتاينتس، وزير الطاقة الإسرائيلي: "إما أن نتوصل إلى اتفاق مع حركة حماس خلال الأسابيع المقبلة، أو لسوء الحظ، سيكون لدينا الخيار الآخر، وهو عملية عسكرية واسعة النطاق في قطاع غزة"، بحسب ما جاء على موقع (يديعوت أحرونوت).

وكان المجلس الوزاري المغصر الإسرائيلي (الكابينت) قد اجتمع الخميس الماضي، لمدة خمس ساعات ونصف، لمناقشة الاوضاع الأمنية في قطاع غزة، ولم يعلن عن اي تفاصيل حول ذلك.

يذكر ان صاروخين اطلقا من قطاع غزة، فجر الخميس الماضي، احدهما سقط في منطقة بئر السبع، والاخر وقع على شواطئ (تل أبيب).

يشار إلى أن قادة الاحتلال، قد وجهوا العديد من التهديدات بشن عملية عسكرية ضد قطاع غزة، إذا استمرت المظاهرات على الحدود الشرقية لقطاع غزة.

ولكن ليبرمان، قرر إعادة فتح معبري (كرم أبو سالم) و(ايرز) وذلك على خلفية تراجع حدة المظاهرات أول أمس الجمعة، ولكنه رفض استئناف إدخال الوقود القطري إلى قطاع غزة.

أخبار ذات صلة

التربية و&#34;فيلم لاب&#34; تتفقان على تعزيز الثقافة السينمائية للأطفال بالقدس

التربية و"فيلم لاب" تتفقان على تعزيز الثقافة السينمائية للأطفال بالقدس

بدران: الالتفاف حول المطارد نعالوة دليل عمق المقاومة في الضفة

بدران: الالتفاف حول المطارد نعالوة دليل عمق المقاومة في الضفة

مجموعة (المناصير) تُصدر توضيحاً حول استخدام أكياس أسمنت خاصة بها

مجموعة (المناصير) تُصدر توضيحاً حول استخدام أكياس أسمنت خاصة بها

البرغوثي: الخان الأحمر صامد بوجه جريمة الحرب التي تسعى إسرائيل لتنفيذها

البرغوثي: الخان الأحمر صامد بوجه جريمة الحرب التي تسعى إسرائيل لتنفيذها

خالد: تأجيل هدم قرية (الخان الأحمر) انتصار للحق الفلسطيني والمقاومة الشعبية والعدالة

خالد: تأجيل هدم قرية (الخان الأحمر) انتصار للحق الفلسطيني والمقاومة الشعبية والعدالة

عريقات: إسرائيل تتجه نحو سياسة تعسفية أخرى والمطلوب تأمين الحماية الدولية فوراً

عريقات: إسرائيل تتجه نحو سياسة تعسفية أخرى والمطلوب تأمين الحماية الدولية فوراً

الأسير المضرب الشيخ خضر عدنان يرفض إجراء الفحوصات الطبية

الأسير المضرب الشيخ خضر عدنان يرفض إجراء الفحوصات الطبية

الحمد الله يُطلع المديرة التنفيذية لمركز كارتر على انتهاكات الاحتلال

الحمد الله يُطلع المديرة التنفيذية لمركز كارتر على انتهاكات الاحتلال

التعليقات

الدنيا حكايات

سوريا وأزمة منظومة (اس 300)

سوريا وأزمة منظومة (اس 300)

شؤون فلسطينية

التربية و&#34;فيلم لاب&#34; تتفقان على تعزيز الثقافة السينمائية للأطفال بالقدس

التربية و"فيلم لاب" تتفقان على تعزيز الثقافة السينمائية للأطفال بالقدس

بدران: الالتفاف حول المطارد نعالوة دليل عمق المقاومة في الضفة

بدران: الالتفاف حول المطارد نعالوة دليل عمق المقاومة في الضفة

مجموعة (المناصير) تُصدر توضيحاً حول استخدام أكياس أسمنت خاصة بها

مجموعة (المناصير) تُصدر توضيحاً حول استخدام أكياس أسمنت خاصة بها

البرغوثي: الخان الأحمر صامد بوجه جريمة الحرب التي تسعى إسرائيل لتنفيذها

البرغوثي: الخان الأحمر صامد بوجه جريمة الحرب التي تسعى إسرائيل لتنفيذها

خالد: تأجيل هدم قرية (الخان الأحمر) انتصار للحق الفلسطيني والمقاومة الشعبية والعدالة

خالد: تأجيل هدم قرية (الخان الأحمر) انتصار للحق الفلسطيني والمقاومة الشعبية والعدالة

الأسير المضرب الشيخ خضر عدنان يرفض إجراء الفحوصات الطبية

الأسير المضرب الشيخ خضر عدنان يرفض إجراء الفحوصات الطبية

الحمد الله يُطلع المديرة التنفيذية لمركز كارتر على انتهاكات الاحتلال

الحمد الله يُطلع المديرة التنفيذية لمركز كارتر على انتهاكات الاحتلال

الشرطة تقبض على مشتبه بسرقة مركبة ومبلغ مالي في بيت لحم

الشرطة تقبض على مشتبه بسرقة مركبة ومبلغ مالي في بيت لحم

منوعات

شاهد أول تعليق من هنا شيحة بعد عقد قرانها على أحمد فلوكس

شاهد أول تعليق من هنا شيحة بعد عقد قرانها على أحمد فلوكس

الغاء زفاف&#34;مي حلمي&#34;و&#34;محمد رشاد&#34; قبل دقائق من إقامته وانباء عن انفصالهما

الغاء زفاف"مي حلمي"و"محمد رشاد" قبل دقائق من إقامته وانباء عن انفصالهما

فيديو: غادة عبد الرازق بلوك جديد خيالي.. وهذا &#34;الفيديو&#34; حذفته

فيديو: غادة عبد الرازق بلوك جديد خيالي.. وهذا "الفيديو" حذفته

حفل &#34;روتانا&#34;.. نوال الزغبي تقصف جبهة &#34;أنغامي&#34; واليسا حاضرة رغم غيابها

حفل "روتانا".. نوال الزغبي تقصف جبهة "أنغامي" واليسا حاضرة رغم غيابها

مريم حسين بـ&#34;الهوت شورت&#34; مع طفلتها.. وتصطدم مع المُعلقين

مريم حسين بـ"الهوت شورت" مع طفلتها.. وتصطدم مع المُعلقين

فيديو: بعد سنوات من الخلاف.. شذى حسون وأحلام &#34;حبايب&#34;

فيديو: بعد سنوات من الخلاف.. شذى حسون وأحلام "حبايب"

رسالة صارمة من مي عيدان لـ&#34;عمرو دياب&#34;: هذه أجمل من &#34;دينا&#34; بمليار مرة

رسالة صارمة من مي عيدان لـ"عمرو دياب": هذه أجمل من "دينا" بمليار مرة

فيديو: القبض على فنانة سودانية بتهمة &#34;الملابس الفاضحة&#34;

فيديو: القبض على فنانة سودانية بتهمة "الملابس الفاضحة"

الكشف عن تفاصيل مرض ميريام فارس السري

الكشف عن تفاصيل مرض ميريام فارس السري

تامر حسني يكشف بنفسه عن التقرير النهائي لحالته الصحية

تامر حسني يكشف بنفسه عن التقرير النهائي لحالته الصحية

عربي

السديس عن وفاة خاشقجي: قيادة الملك سلمان لا ترضى المساس بالشريعة

السديس عن وفاة خاشقجي: قيادة الملك سلمان لا ترضى المساس بالشريعة

الجامعة العربية تُعلّق على قضية &#34;جمال خاشقجي&#34;

الجامعة العربية تُعلّق على قضية "جمال خاشقجي"

شاهد: خطيبة خاشقجي تنشر موقفًا &#34;مضحكًا&#34; له

شاهد: خطيبة خاشقجي تنشر موقفًا "مضحكًا" له

الحزب الديمقراطي الكردستاني الحاكم يتصدر الانتخابات البرلمانية في كردستان العراق

الحزب الديمقراطي الكردستاني الحاكم يتصدر الانتخابات البرلمانية في كردستان العراق