إسرائيل: إما التوصل لاتفاق مع حماس خلال الأيام المقبلة أو سنتجه للحرب

وكان المجلس الوزاري المغصر الإسرائيلي (الكابينت) قد اجتمع الخميس الماضي، لمدة خمس ساعات ونصف، لمناقشة الاوضاع الأمنية في قطاع غزة، ولم يعلن عن اي تفاصيل حول ذلك.





يشار إلى أن قادة الاحتلال، قد وجهوا العديد من التهديدات بشن عملية عسكرية ضد قطاع غزة، إذا استمرت المظاهرات على الحدود الشرقية لقطاع غزة.





ولكن ليبرمان، قرر إعادة فتح معبري (كرم أبو سالم) و(ايرز) وذلك على خلفية تراجع حدة المظاهرات أول أمس الجمعة، ولكنه رفض استئناف إدخال الوقود القطري إلى قطاع غزة.

يذكر ان صاروخين اطلقا من قطاع غزة، فجر الخميس الماضي، احدهما سقط في منطقة بئر السبع، والاخر وقع على شواطئ (تل أبيب).