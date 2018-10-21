بلدية غزة تُنهي استعداداتها للتعامل مع المنخفضات في فصل الشتاء





وأضاف أن اللجنة باشرت إجراءاتها وأعمالها على أرض الميدان فور تسلم مهامها وصدور قرار تشكيلها، مؤكداً جاهزيتها التامة للتعاون والتنسيق مع كل الجهات الحكومية والمؤسسات ذات العلاقة بموضوع الطوارئ، والتنسيق مع جهاز الدفاع المدني ووزارة الأشغال.



وناشد أبو القمبز الجهات المانحة لتوفير السولار اللازم لتشغيل مولدات محطات ضخ الصرف الصحي في ظل أزمة الكهرباء المتفاقمة في قطاع غزة، وإدخال معدات الصرف الصحي، وقطع الغيار والصيانة للمعدات والآليات.



رام الله - دنيا الوطنأعلن عبد الرحيم أبو القمبز، رئيس لجنة طوارئ الشتاء في بلدية غزة، انتهاء استعدادات البلدية ؛لاستقبال فصل الشتاء من خلال إتمام تأهيل شبكات الصرف الصحي، وشبكات تصريف الأمطار في المدينة، جاء ذلك خلال برنامج لقاء مع مسؤول، والذي ينظمه المكتب الإعلامي الحكومي بشكل أسبوعي في مقره بمدينة غزة.وأشار أبو القمبز، إلى أن البلدية شكلت لجنة طوارئ استعدادًا لاستقبال فصل الشتاء، وموسم هطول الأمطار، للحفاظ على سلامة المواطنين وممتلكاتهم، والتعامل مع أي طارئ خلال هذا الموسم، مضيفاً أن لجنة الطوارئ، عقدت اجتماعاتها التي تضم مسؤولي البلدية والمختصين بأعمال الطوارئ بكامل أعضائها، وبحضور رئيس البلدية نزار حجازي، حيث ناقشت لجنة الطوارئ خلال الانعقاد استعدادات طواقم البلدية لاستقبال فصل الشتاء، وآلية العمل في أيام المنخفضات وأوقات الأزمات.وأضاف أن خطة الطوارئ لفصل الشتاء القادم تتضمن آلية عمل جديدة وتوزيع الفرق الميدانية والمهام والمسؤوليات الملقاة على عاتق الأعضاء، مؤكداً اتخاذ اللجنة إجراءات وخطوات استباقية واحترازية، لتجنب وقوع أي كارثة بفعل المنخفضات الجوية، أبرزها تنظيف وتجهيز برك تجميع مياه الأمطار في المدينة (الشيخ رضوان، حديقة الصداقة، عسقولة)، وتعزيل وتنظيف مصارف الأمطار البالغ عددها نحو 4 آلاف مصرف بدعم من (UNDP) وبرنامج خلق فرص عمل وصندوق تطوير وإقراض البلديات.وأوضح، أن آلية العمل تتضمن تقسيم المدينة إلى 4 أقسام، وتوزيع طواقم وفرق الطوارئ على ورديات مختلفة، والبدء بتنظيف شوارع المدينة وإزالة الأوساخ والنفايات الصلبة التي قد تنجرف مع الأمطار، وتمنع سريان المياه داخل المصارف، إلى جانب إجراء أعمال صيانة وتجهيز لمتطلبات عمل مرافق المياه والصرف الصحي، وإجراء الصيانة الدورية للآليات الثقيلة والمركبات.ودعا أبو القمبز كافة المواطنين إلى التواصل والإبلاغ عن أي شكاوى تتعلق بالمنخفضات الجوية، وتساقط مياه الأمطار بغزارة خلال فصل الشتاء القادم، بالاتصال على رقم وحدة المعلومات والشكاوى (115)، والذي يستقبل 30 مكالمة في وقت واحد وعلى مدار الساعة في أوقات الطوارئ والمنخفضات الجوية.