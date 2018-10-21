عاجل

  • ملك الأردن يُقرر إلغاء ملحقي "الباقورة والغمر" من اتفاقية السلام مع إسرائيل

شؤون فلسطينية

الخارجية تُحذر من التكتيك الإسرائيلي الهادف لإمتصاص الانتقادات الدولية للانقضاض على (الخان الأحمر)

الخارجية تُحذر من التكتيك الإسرائيلي الهادف لإمتصاص الانتقادات الدولية للانقضاض على (الخان الأحمر)
رام الله - دنيا الوطن
أكدت وزارة الخارجية، أن الدبلوماسية الفلسطينية الفاعلة بقيادة السيد الرئيس محمود عباس، وما استدرجته من ردود فعل دولية، وبالأخص ما صدر من بيانات عن دول أوروبية عديدة، تُحذر إسرائيل من تداعيات هدم (الخان الأحمر) وتهجير سكانه، وما ترافق معها من تركيز إعلامي دولي على هذه القضية.

وكذلك البيان الذي صدر عن المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، الذي حذرت فيه إسرائيل من مغبة القيام بمثل هذه الخطوة، وتؤكد أن صمود سكان (الخان الأحمر) وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، ودعم المواطنين الفلسطينيين والمتضامنين الدوليين، بمن فيهم الإسرائيليون، وتواجدهم الدائم بأعداد متزايدة يوماً بعد يوم في الخان.

وأوضحت الخارجية أن هذا كله فرض نفسه وبقوة على المسؤولين الإسرائيليين، ودفعهم لاتباع تكتيك جديد يهدف إلى امتصاص ردود الفعل وحالة النقمة الدولية، عبر التلويح بإمكانية تأجيل تنفيذ قرار المحكمة العليا الإسرائيلية، وصولاً إلى حالة من التراخي في طبيعة ردود الفعل، تأتي بعدها جرافات الاحتلال لتنفيذ قرار المحكمة، كما جرت العادة في مرات سابقة، هذا ما أوضحه تصريح بنيامين نتنياهو صبيحة هذا اليوم في مستهل لقائه مع وزير المالية الأمريكي قائلاً: (سيتم إخلاء الخان الأحمر، هذا هو قرار المحكمة، وهذه هي سياستنا وسيتم تنفيذها، لا أنوي تأجيل ذلك حتى إشعار آخر، خلافاً لما نُشر، ولكن لفترة قصيرة فقط).

وأضافت، أن المحكمة العليا الإسرائيلية، أثبتت وعبر سنوات طويلة أنها ذراع تنفيذي لحكومة الإحتلال وجزءاً لا يتجزأ من منظومته، وتوفر الغطاء القانوني لجرائمه، خاصة فيما يتعلق بالإستيطان وسرقة أرض المواطنين الفلسطينيين، وعمليات الهدم والتهجير القسري وغيره.

وأكدت أنه بالرغم من ذلك فإن بعض القرارات التي صدرت عن تلك المحكمة بشأن بعض المستوطنات غير القانونية بقيت بقرار من نتنياهو وحكومته حبراً على ورق، ولم يبدِ رئيس الوزراء الاسرائيلي مثل هذا الاصرار على تنفيذها.

وأشارت إلى إن أية عملية تأجيل أو تعليق لتنفيذ قرار المحكمة بشأن (الخان الأحمر) من طرف الحكومة الإسرائيلية، ما هي إلا محاولات تنويم وتخدير لأشكال ردود الفعل الدولية وردود الفعل الشعبية المتواصلة المناهضة للقرار.

ونذكر هنا أن هذا الأسلوب الإسرائيلي ليس بالجديد، وهو متبع في حالات كثيرة وجد فيها الاحتلال نفسه أمام ضغوطات دولية مماثلة. وعليه، تُحذر الوزارة من رفع سقف التفاؤل حيال مثل هذا التكتيك الإسرائيلي، الذي أشار إليه نتنياهو، وتهيب بالجميع الاستمرار والثبات، وعدم التأثر بمثل هذه الدعاية التضليلية التي يُمارسها نتنياهو وحكومته.

وحذرت الخارجية في ختام بيانها المجتمع الدولي وحكوماته من الوقوع في مثل هذا الفخ الإسرائيلي، الهادف لامتصاص اعتراضاتهم وانتقاداتهم. 

تؤكد الوزارة، أنها ستواصل العمل كما يجب على اعتبار أن هذا التهديد ما يزال قائماً وحاضراً، ضد أبناء شعبنا في (الخان الأحمر)، وأن الخطر محدق ومستمر ولم يتوقف، كما أكده نتنياهو بنفسه.

أخبار ذات صلة

التربية و&#34;فيلم لاب&#34; تتفقان على تعزيز الثقافة السينمائية للأطفال بالقدس

التربية و"فيلم لاب" تتفقان على تعزيز الثقافة السينمائية للأطفال بالقدس

بدران: الالتفاف حول المطارد نعالوة دليل عمق المقاومة في الضفة

بدران: الالتفاف حول المطارد نعالوة دليل عمق المقاومة في الضفة

مجموعة (المناصير) تُصدر توضيحاً حول استخدام أكياس أسمنت خاصة بها

مجموعة (المناصير) تُصدر توضيحاً حول استخدام أكياس أسمنت خاصة بها

البرغوثي: الخان الأحمر صامد بوجه جريمة الحرب التي تسعى إسرائيل لتنفيذها

البرغوثي: الخان الأحمر صامد بوجه جريمة الحرب التي تسعى إسرائيل لتنفيذها

خالد: تأجيل هدم قرية (الخان الأحمر) انتصار للحق الفلسطيني والمقاومة الشعبية والعدالة

خالد: تأجيل هدم قرية (الخان الأحمر) انتصار للحق الفلسطيني والمقاومة الشعبية والعدالة

عريقات: إسرائيل تتجه نحو سياسة تعسفية أخرى والمطلوب تأمين الحماية الدولية فوراً

عريقات: إسرائيل تتجه نحو سياسة تعسفية أخرى والمطلوب تأمين الحماية الدولية فوراً

الأسير المضرب الشيخ خضر عدنان يرفض إجراء الفحوصات الطبية

الأسير المضرب الشيخ خضر عدنان يرفض إجراء الفحوصات الطبية

الحمد الله يُطلع المديرة التنفيذية لمركز كارتر على انتهاكات الاحتلال

الحمد الله يُطلع المديرة التنفيذية لمركز كارتر على انتهاكات الاحتلال

التعليقات

الدنيا حكايات

سوريا وأزمة منظومة (اس 300)

سوريا وأزمة منظومة (اس 300)

شؤون فلسطينية

التربية و&#34;فيلم لاب&#34; تتفقان على تعزيز الثقافة السينمائية للأطفال بالقدس

التربية و"فيلم لاب" تتفقان على تعزيز الثقافة السينمائية للأطفال بالقدس

بدران: الالتفاف حول المطارد نعالوة دليل عمق المقاومة في الضفة

بدران: الالتفاف حول المطارد نعالوة دليل عمق المقاومة في الضفة

مجموعة (المناصير) تُصدر توضيحاً حول استخدام أكياس أسمنت خاصة بها

مجموعة (المناصير) تُصدر توضيحاً حول استخدام أكياس أسمنت خاصة بها

البرغوثي: الخان الأحمر صامد بوجه جريمة الحرب التي تسعى إسرائيل لتنفيذها

البرغوثي: الخان الأحمر صامد بوجه جريمة الحرب التي تسعى إسرائيل لتنفيذها

خالد: تأجيل هدم قرية (الخان الأحمر) انتصار للحق الفلسطيني والمقاومة الشعبية والعدالة

خالد: تأجيل هدم قرية (الخان الأحمر) انتصار للحق الفلسطيني والمقاومة الشعبية والعدالة

الأسير المضرب الشيخ خضر عدنان يرفض إجراء الفحوصات الطبية

الأسير المضرب الشيخ خضر عدنان يرفض إجراء الفحوصات الطبية

الحمد الله يُطلع المديرة التنفيذية لمركز كارتر على انتهاكات الاحتلال

الحمد الله يُطلع المديرة التنفيذية لمركز كارتر على انتهاكات الاحتلال

الشرطة تقبض على مشتبه بسرقة مركبة ومبلغ مالي في بيت لحم

الشرطة تقبض على مشتبه بسرقة مركبة ومبلغ مالي في بيت لحم

منوعات

شاهد أول تعليق من هنا شيحة بعد عقد قرانها على أحمد فلوكس

شاهد أول تعليق من هنا شيحة بعد عقد قرانها على أحمد فلوكس

الغاء زفاف&#34;مي حلمي&#34;و&#34;محمد رشاد&#34; قبل دقائق من إقامته وانباء عن انفصالهما

الغاء زفاف"مي حلمي"و"محمد رشاد" قبل دقائق من إقامته وانباء عن انفصالهما

فيديو: غادة عبد الرازق بلوك جديد خيالي.. وهذا &#34;الفيديو&#34; حذفته

فيديو: غادة عبد الرازق بلوك جديد خيالي.. وهذا "الفيديو" حذفته

حفل &#34;روتانا&#34;.. نوال الزغبي تقصف جبهة &#34;أنغامي&#34; واليسا حاضرة رغم غيابها

حفل "روتانا".. نوال الزغبي تقصف جبهة "أنغامي" واليسا حاضرة رغم غيابها

مريم حسين بـ&#34;الهوت شورت&#34; مع طفلتها.. وتصطدم مع المُعلقين

مريم حسين بـ"الهوت شورت" مع طفلتها.. وتصطدم مع المُعلقين

فيديو: بعد سنوات من الخلاف.. شذى حسون وأحلام &#34;حبايب&#34;

فيديو: بعد سنوات من الخلاف.. شذى حسون وأحلام "حبايب"

رسالة صارمة من مي عيدان لـ&#34;عمرو دياب&#34;: هذه أجمل من &#34;دينا&#34; بمليار مرة

رسالة صارمة من مي عيدان لـ"عمرو دياب": هذه أجمل من "دينا" بمليار مرة

فيديو: القبض على فنانة سودانية بتهمة &#34;الملابس الفاضحة&#34;

فيديو: القبض على فنانة سودانية بتهمة "الملابس الفاضحة"

الكشف عن تفاصيل مرض ميريام فارس السري

الكشف عن تفاصيل مرض ميريام فارس السري

تامر حسني يكشف بنفسه عن التقرير النهائي لحالته الصحية

تامر حسني يكشف بنفسه عن التقرير النهائي لحالته الصحية

عربي

السديس عن وفاة خاشقجي: قيادة الملك سلمان لا ترضى المساس بالشريعة

السديس عن وفاة خاشقجي: قيادة الملك سلمان لا ترضى المساس بالشريعة

الجامعة العربية تُعلّق على قضية &#34;جمال خاشقجي&#34;

الجامعة العربية تُعلّق على قضية "جمال خاشقجي"

شاهد: خطيبة خاشقجي تنشر موقفًا &#34;مضحكًا&#34; له

شاهد: خطيبة خاشقجي تنشر موقفًا "مضحكًا" له

الحزب الديمقراطي الكردستاني الحاكم يتصدر الانتخابات البرلمانية في كردستان العراق

الحزب الديمقراطي الكردستاني الحاكم يتصدر الانتخابات البرلمانية في كردستان العراق