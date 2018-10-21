الاحتلال ينصب مجدداً أسلاكاً شائكة بمنطقة المدارس في تقوع ببيت لحم

رام الله - دنيا الوطننصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، أسلاكاً شائكة بمحاذاة الشارع الرئيسي الالتفافي بمنطقة المدارس في بلدة تقوع، جنوب شرق بيت لحم.وقال الناشط الإعلامي صبري جبريل: "إن قوة من جيش الاحتلال، نصبت مجدداً أسلاكاً شائكة بمحاذاة الخط الرئيسي؛ بحجة حماية المستوطنين من رشق الحجارة"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).وأكد جبريل، أن نصب هذه الأسلاك تعيق وصول الطلاب إلى مدارسهم، حيث يوجد في المنطقة ثلاث مدارس، وهي:" ذكور تقوع الثانوية، والجرمق الأساسية، والخنساء الأساسية.يشار إلى أن جنود الاحتلال، يتواجدون يومياً في منطقة المدارس، خلال دوام الطلاب، ما يؤدي في الكثير من الأحيان إلى اندلاع مواجهات مع الطلبة.