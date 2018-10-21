مستوطنون يشرعون بتجريف أراضٍ جنوب شرق بيت لحم

رام الله - دنيا الوطنشرعت جرافات المستوطنين، وتحت حماية قوات الاحتلال، اليوم الأحد، بتجريف أراضٍ في منطقة "خلة النحلة" القريبة من منطقة خلايل اللوز، جنوب شرق بيت لحم.وأفاد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية، بأن جرافات المستوطنين، شرعت بتجريف أراضٍ في المنطقة المذكورة، تعود لمواطنين من عائلة عبيات، بهدف شق طريق التفافي، وإنشاء وحدات ومساكن زراعية، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).يذكر، أن منطقة "خلة النحلة" تتعرض منذ فترة لهجمة من قبل المستوطنين، وقوات الاحتلال، تهدف إلى الاستيلاء على مساحات من الأرض؛ لأغراض استيطانية.