(الكابينت) يعقد اجتماعاً طارئاً لمناقشة قرار تأجيل إخلاء الخان الأحمر





ورأى أنه يُفضل تنفيذ عملية الإخلاء دون عنف، علماً بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قرر إرجاء إخلاء القرية.



وعلى صعيد آخر، أوضح هنغبي، أن إسرائيل تعمل وفق معادلة الهدوء سيقابل بالهدوء، لافتاً إلى أن حماس استوعبت جيداً الرسالة التي نقلتها إليها إسرائيل.

رام الله - دنيا الوطنعقد المجلس الوزاري المصغر الإسرائيلي (الكابينت) اليوم الأحد، اجتماعا طارئاً؛ لمناقشة قرار إرجاء إخلاء قرية (الخان الأحمر) بمدينة القدس.وقال تساحي هنغبي، وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي: "إن إرجاء إخلاء قرية (الخان الأحمر) قرب (كفار ادوميم)؛ لمناقشة الإخلاء الطوعي، هو وضع يكسب فيه الجميع".وأضاف هنغبي للإذاعة الإسرائيلية: "سيتم إخلاء القرية في نهاية المطاف، إلا أنه توجد حالياً فرصة للسكان للانتقال إلى المنطقة البديلة التي عرضت عليهم".