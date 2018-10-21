مباشر | مفاوضات (الأونروا) وموظفيها في غزة إلى أين؟

شؤون فلسطينية

حماس تُؤكد: اللواء "عباس كامل" يزور غزة قريبًا

حماس تُؤكد: اللواء "عباس كامل" يزور غزة قريبًا
اللواء عباس كامل وزير المخابرات العامة المصرية
رام الله - دنيا الوطن
أكد القيادي في حركة حماس، طاهر النونو، أن وزير المخابرات المصرية اللواء عباس كامل، سيزور غزة قريبًا، في ظل توافق كبير في الآراء بين الجانبين.

وقال النونو في تصريحات صحفية: "إن قضية تثبيت وقف إطلاق النار، تُدرس في إطار التوافق الوطني العام، وعند التوصل لتفاهمات، سيُعلن عنها بشفافية".

وكان مصطفى بكري، عضو مجلس النواب المصري، قال: إن اللواء عباس كامل، وزير المخابرات العامة المصرية، تلقى وعودًا قبيل زيارته المرتقبة هذا الأسبوع إلى الأراضي الفلسطينية، من حركتي فتح وحماس، بأنهما سينفذان اتفاقات المصالحة، الموقعة سابقًا في القاهرة.

وأوضح بكري لـ"دنيا الوطن"، أن اللواء عباس كامل، يضع ملف تمكين حكومة الوفاق الوطني، مدخلًا لإنجاح المصالحة الفلسطينية، ووجود الحكومة بغزة، ليس فقط لصالح المصالحة، وإنما يعتبر ضرورة قصوى لصالح السيادة الفلسطينية، في وجه ما تعانيه القضية الفلسطينية من محطات صعبة، لذا فإنه لم يكن وزير المخابرات ليتوجه إلى الأراضي الفلسطينية، وتل أبيب، إلا إذا ما كان هنالك وعود حقيقية من فتح وحماس، بخصوص المصالحة، وكذلك وعود جادة تتعلق بملف التهدئة ما بين إسرائيل والفلسطينيين.

وأضاف: كان بالإمكان ألا يذهب اللواء كامل إلى رام الله وغزة، وأن يبقى في القاهرة، كما هو معهود، ويجري مباحثات مع وفود المصالحة، بما في ذلك الفصائل الفلسطينية، لكن لأنه تلقى وعودًا فإن ذهابه يشكل دفعة لتنفيذ مخرجات اتفاق 2017.

وأكد أنه لن يتم القفز عن أي ملف عالق، بما في ذلك ملف منظمة التحرير، أو ملف الأمن، وكذلك ملف الانتخابات، واللواء كامل سيقول: إن المصالحة هي رزمة واحدة، تطبق وفق جداول زمنية، دون ترك أي ملف مفتوح، مشيرًا إلى أن هنالك تقدماً كبيراً في بعض النقاط المهمة، وسيترجم ذلك إيجابًا عقب زيارة وزير المخابرات المصرية.

وأشار بكري في ختام حديثه، إلى أن هذه الجولة هي "الحاسمة" مع كل الأطراف المعنيّة، وفي حال كان هنالك تلكؤ من قبل أحد الأطراف، فإن مصر ستُعلن حقيقة المواقف، كي يطلع الشعب الفلسطيني، على أسباب عدم تنفيذ المصالحة لحد اللحظة، ومن هي الجهة التي تعرقل الجهود المصرية السابقة والحالية.

أخبار ذات صلة

الخارجية تُحذر من التكتيك الإسرائيلي الهادف لإمتصاص الانتقادات الدولية للانقضاض على (الخان الأحمر)

الخارجية تُحذر من التكتيك الإسرائيلي الهادف لإمتصاص الانتقادات الدولية للانقضاض على (الخان الأحمر)

الاحتلال ينصب مجدداً أسلاكاً شائكة بمنطقة المدارس في تقوع ببيت لحم

الاحتلال ينصب مجدداً أسلاكاً شائكة بمنطقة المدارس في تقوع ببيت لحم

سلطات الاحتلال تُجدد الاعتقال الإداري بحق النائب خالدة جرار للمرة الرابعة

سلطات الاحتلال تُجدد الاعتقال الإداري بحق النائب خالدة جرار للمرة الرابعة

مستوطنون يشرعون بتجريف أراضٍ جنوب شرق بيت لحم

مستوطنون يشرعون بتجريف أراضٍ جنوب شرق بيت لحم

(الكابينت) يعقد اجتماعاً طارئاً لمناقشة قرار تأجيل إخلاء الخان الأحمر

(الكابينت) يعقد اجتماعاً طارئاً لمناقشة قرار تأجيل إخلاء الخان الأحمر

خبير عسكري إسرائيلي: حكومة نتنياهو لا تمتلك استراتيجية واضحة تجاه غزة

خبير عسكري إسرائيلي: حكومة نتنياهو لا تمتلك استراتيجية واضحة تجاه غزة

الخضري: إنقاذ الأوضاع الإنسانية المتدهورة في غزة مسؤولية أخلاقية وإنسانية وقانونية

الخضري: إنقاذ الأوضاع الإنسانية المتدهورة في غزة مسؤولية أخلاقية وإنسانية وقانونية

مدفعية الاحتلال تُطلق قذائف صوتية تجاه رعاة الأغنام ببيت لاهيا

مدفعية الاحتلال تُطلق قذائف صوتية تجاه رعاة الأغنام ببيت لاهيا

التعليقات

الدنيا حكايات

سوريا وأزمة منظومة (اس 300)

سوريا وأزمة منظومة (اس 300)

شؤون فلسطينية

الاحتلال ينصب مجدداً أسلاكاً شائكة بمنطقة المدارس في تقوع ببيت لحم

الاحتلال ينصب مجدداً أسلاكاً شائكة بمنطقة المدارس في تقوع ببيت لحم

سلطات الاحتلال تُجدد الاعتقال الإداري بحق النائب خالدة جرار للمرة الرابعة

سلطات الاحتلال تُجدد الاعتقال الإداري بحق النائب خالدة جرار للمرة الرابعة

مستوطنون يشرعون بتجريف أراضٍ جنوب شرق بيت لحم

مستوطنون يشرعون بتجريف أراضٍ جنوب شرق بيت لحم

(الكابينت) يعقد اجتماعاً طارئاً لمناقشة قرار تأجيل إخلاء الخان الأحمر

(الكابينت) يعقد اجتماعاً طارئاً لمناقشة قرار تأجيل إخلاء الخان الأحمر

الخضري: إنقاذ الأوضاع الإنسانية المتدهورة في غزة مسؤولية أخلاقية وإنسانية وقانونية

الخضري: إنقاذ الأوضاع الإنسانية المتدهورة في غزة مسؤولية أخلاقية وإنسانية وقانونية

وزير إسرائيلي: متأكدون من هدم قرية (الخان الأحمر) حتى لو اعترض العالم

وزير إسرائيلي: متأكدون من هدم قرية (الخان الأحمر) حتى لو اعترض العالم

شاكيد: (كابينت) يدرس كيفية الرد على قيادة حركة حماس

شاكيد: (كابينت) يدرس كيفية الرد على قيادة حركة حماس

عساف: تأجيل إسرائيل هدم قرية (الخان الأحمر) جاء كثمرة لصمود شعبنا

عساف: تأجيل إسرائيل هدم قرية (الخان الأحمر) جاء كثمرة لصمود شعبنا

منوعات

مريم حسين بـ&#34;الهوت شورت&#34; مع طفلتها.. وتصطدم مع المُعلقين

مريم حسين بـ"الهوت شورت" مع طفلتها.. وتصطدم مع المُعلقين

فيديو: بعد سنوات من الخلاف.. شذى حسون وأحلام &#34;حبايب&#34;

فيديو: بعد سنوات من الخلاف.. شذى حسون وأحلام "حبايب"

رسالة صارمة من مي عيدان لـ&#34;عمرو دياب&#34;: هذه أجمل من &#34;دينا&#34; بمليار مرة

رسالة صارمة من مي عيدان لـ"عمرو دياب": هذه أجمل من "دينا" بمليار مرة

فيديو: القبض على فنانة سودانية بتهمة &#34;الملابس الفاضحة&#34;

فيديو: القبض على فنانة سودانية بتهمة "الملابس الفاضحة"

الكشف عن تفاصيل مرض ميريام فارس السري

الكشف عن تفاصيل مرض ميريام فارس السري

تامر حسني يكشف بنفسه عن التقرير النهائي لحالته الصحية

تامر حسني يكشف بنفسه عن التقرير النهائي لحالته الصحية

تغريدة جديدة من &#34;القصبي&#34; تفجر جدلا &#34;أخطأت السعودية&#34;

تغريدة جديدة من "القصبي" تفجر جدلا "أخطأت السعودية"

عارضة أزياء شهيرة تهزّ &#34;إنستغرام&#34; بصورتها من دون مكياج

عارضة أزياء شهيرة تهزّ "إنستغرام" بصورتها من دون مكياج

طريقة غريبة لدفن الفنان عبدالعزيز الجاسم تثير موجة غضب

طريقة غريبة لدفن الفنان عبدالعزيز الجاسم تثير موجة غضب

فيديو: لحظة سقوط مايا دياب رأساً على عقب أثناء تصوير كليبها الجديد

فيديو: لحظة سقوط مايا دياب رأساً على عقب أثناء تصوير كليبها الجديد

عربي

الجامعة العربية تُعلّق على قضية &#34;جمال خاشقجي&#34;

الجامعة العربية تُعلّق على قضية "جمال خاشقجي"

شاهد: خطيبة خاشقجي تنشر موقفًا &#34;مضحكًا&#34; له

شاهد: خطيبة خاشقجي تنشر موقفًا "مضحكًا" له

الحزب الديمقراطي الكردستاني الحاكم يتصدر الانتخابات البرلمانية في كردستان العراق

الحزب الديمقراطي الكردستاني الحاكم يتصدر الانتخابات البرلمانية في كردستان العراق