خبير عسكري إسرائيلي: حكومة نتنياهو لا تمتلك استراتيجية واضحة تجاه غزة

رام الله - دنيا الوطنقال خبير عسكري إسرائيلي، اليوم الأحد، إن الحكومة الإسرائيلية و"للأسف" لا تمتلك استراتيجية واضحة تجاه غزة، وذلك بعد الأحداث المتلاحقة على حدود القطاع.ونقلت القناة العاشرة الإسرائيلية عن الخبير العسكري الإسرائيلي ألون بن دافيد، أن اجتماعات (الكابينت) لم يتمخض عنها حتى الآن أي تحليل منطقي مقنع يفسر "لماذا تضحي إسرائيل بالعشرات من جنودها في معركة قريبة، بدلاً من توفير احتياجات غزة الأساسية".وتساءل الخبير العسكري، هل بإمكان الجيش تحقيق النتائج بعد الخروج في معركة واسعة، في ظل وجود سياسيين يضعون نصب أعينهم هدفاً مركزياً، وهو البقاء في السلطة، مع وجود صحافة تشعر المواطن الإسرائيلي بأن هناك حرباً تجري حول غزة، وفق ما ذكر موقع (عكا) للشؤون الإسرائيلية.وأضاف بن دافيد في مقال نشرته صحيفة (معاريف) الإسرائيلية، "أننا في حال غادرنا مؤقتاً النظر للمعارك الصبيانية التي تحدث بين الوزراء، والتهديدات التي يصدرونها تجاه غزة، فإن الحقيقة المؤسفة أننا لا نملك خطة متكاملة للتعامل مع غزة".ورأى بن دافيد، أن "مئة ساعة إضافية من النقاشات في الكابينت، لن تنجح في إنتاج تصور متكامل لمستقبل يخرجنا من الأزمة، التي يبدو أننا عالقون فيها فيما يتعلق بأزمة غزة"، على حد قوله.