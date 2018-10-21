مدفعية الاحتلال تُطلق قذائف صوتية تجاه رعاة الأغنام ببيت لاهيا





وبحسب وكالة (الرأي)، فإن إطلاق القذائف، لم يسفر عن وقوع أي إصابة بين المواطنين الفلسطينيين.





وتشهد الحدود الشرقية لقطاع غزة، حالة من التوتر، جراء المواجهات بين الشبان الفلسطينيين، وقوات الاحتلال، في إطار مسيرات العودة.









رام الله - دنيا الوطنأطلقت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الأحد، عدداً من القذائف الصوتية، تجاه رعاة الأغنام شمال غرب بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.