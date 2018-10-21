بحر: لا نُقايض مسيرات العودة بـ"الدولار أو السولار"

رام الله - دنيا الوطنأكد أحمد بحر، النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أنه "لا يمكن القبول بمقايضة مسيرات العودة بـ"الدولار أو السولار"، مضيفًا: "واهم من يعتقد، أنه سيتم وقف المسيرات الشعبية دون تحقيق أهدافها".وأوضح بحر، أن المشاركة الجماهيرية الحاشدة للشعب الفلسطيني، في جمعة "غزة تنتفض والضفة تلتحم"، أكبر دليل على عدم خشيتهم من تهديدات الاحتلال أو تراجعهم عن المسيرة التي انطلقت من أجل الحقوق الوطنية.وكان رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، قال في وقت سابق: إن فعاليات مسيرة العودة في قطاع غزة مستمرة حتى إنهاء الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة، مشيرًا إلى أن هذه الفعاليات ليست من أجل السولار أو الدولار، وإنما للعيش بحرية وكرامة.