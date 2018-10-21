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شؤون فلسطينية

داخلية غزة تُوضح ما جرى بمحيط مبنى هيئة القضاء العسكري فجر اليوم

داخلية غزة تُوضح ما جرى بمحيط مبنى هيئة القضاء العسكري فجر اليوم
رام الله - دنيا الوطن
أكد إياد البزم، المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطن، أن قوة الحراسة في مبنى هيئة القضاء العسكري غرب مدينة غزة، لاحظت فجر اليوم الأحد، حركة غير طبيعية لأشخاص مجهولين في محيط المقر.

وأوضح البزم في تصريح له عبر صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، أن القوة تعاملت معهم، حيث أطلقت النار للسيطرة عليهم، وبالفعل تم ضبطهم.

وأفاد البزم، بأن التحقيقات الأولية مع الموقوفين، أشارت إلى أن خلفية الحادث جنائية.

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