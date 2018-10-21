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الجامعة العربية تُعلّق على قضية "جمال خاشقجي"

الجامعة العربية تُعلّق على قضية "جمال خاشقجي"
الجامعة العربية
رام الله - دنيا الوطن
رحبت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بالأوامر الملكية التي أصدرها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وكذلك البيان الصادر عن النائب العام السعودي، فيما يتعلق بالقضية الخاصة بالكاتب السعودي جمال خاشقجي.

وأشادت الجامعة العربية بالتحقيقات التي أجرتها السعودية حتى الآن، التي تشير "وفق الجامعة العربية"، إلى حرص خادم الحرمين الشريفين على استجلاء حقيقة الأحداث في القضية التي شغلت الرأي العام، وعلي اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأعربت الأمانة العامة للجامعة العربية، في بيانها عن خالص العزاء لأسرة وذوي الصحافي السعودي، مشددة على ما جاء في بيانها الصادر عنها في 14 من الشهر الجاري بشأن رفض تسييس هذه القضية، أو استغلالها من قبل أي طرف، بما في ذلك بغرض التلويح بفرض عقوبات اقتصادية، أو إجراءات أحاديةً في أي صورة من الصور ضد المملكة، والتي تظل ركناً رئيسياً من أركان الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.

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