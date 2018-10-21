وزير إسرائيلي: متأكدون من هدم قرية (الخان الأحمر) حتى لو اعترض العالم

رام الله - دنيا الوطنقال وزير التعليم الإسرائيلي، وعضو الكابينت نفتالي بينت، إنه سيتم إخلاء قرية (الخان الأحمر) شرق القدس المحتلة، مؤكداً أن حزبه (البيت اليهودي) متأكد من هدمه.وادعى بينت، كما نقل (موقع 0404) الإسرائيلي اليوم الأحد، أن قرية (الخان الأحمر) بناء غير قانوني، وتمت الموافقة على هدمه من المحكمة العليا، وسيتم هدمه حتى لو اعترض المجتمع الدولي، وفق ما ذكر موقع (عكّا) للشؤون الإسرائيلية.وذكرت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية، مساء أمس السبت، نقلاً عن سياسى كبير: بأن الحكومة الإسرائيلية، أجلت إخلاء (الخان الأحمر) حتى إشعار آخر، وذلك حتى يتسنى دراسة جميع المقترحات والخطط البديلة، قبل تنفيذ الإجلاء القسري.