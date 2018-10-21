شؤون فلسطينية

شاكيد: (كابينت) يدرس كيفية الرد على قيادة حركة حماس

شاكيد: (كابينت) يدرس كيفية الرد على قيادة حركة حماس
إيليت شاكيد
رام الله - دنيا الوطن
قالت وزير الثقافة الإسرائيلية، إيليت شاكيد: إن المجلس السياسي الأمني المصغر (كابينت)، يبحث كيفية الرد على قيادة حركة حماس، في ظل استمرار المسيرات على حدود شرقي قطاع غزة.

وأضافت شاكيد: إنه في ظل استمرار المسيرات الفلسطينية، وأيضًا مع استمرار وصول البالونات الحارقة، إلى مناطق غلاف غزة، يجب أن نرد بقوة على قيادة حماس.

وأوضحت الوزيرة الإسرائيلية، أن النقاش يدور في (كابينت) حول كيفية القيام بذلك.

يذكر، أن الخميس الماضي، عقد (كابينت) اجتماعًا لمدة خمس ساعات، لبلورة رد إسرائيلي على إطلاق صاروخ من قطاع غزة، باتجاه مدينة بئر السبع، بالإضافة للرد على استمرار التظاهرات على حدود قطاع غزة.

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