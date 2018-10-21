عساف: تأجيل إسرائيل هدم قرية (الخان الأحمر) جاء كثمرة لصمود شعبنا

رام الله - دنيا الوطنأكد رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وليد عساف، استمرار الاعتصام في قرية (الخان الأحمر) حتى إلغاء قرار هدم القرية بشكل نهائي.وقال عساف لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الأحد، إن تأجيل إسرائيل هدم القرية جاء كثمرة لصمود شعبنا، ورضوخاً للضغوط الدولية، وخوفاً من الملاحقة القانونية في المحكمة الجنائية الدولية.وأعلن عساف، أن الحكومة ستعمل خلال الفترة المقبلة على تأسيس بنية تحتية لقرية (الخان الأحمر) من أجل تعزيز صمود أهلها، وتوفير حياة كريمة لهم.وكانت حكومة الاحتلال، أجلت إخلاء قرية (الخان الأحمر) شرق القدس المحتلة، حتى إشعار آخر، وذلك حتى يتسنى دراسة جميع المقترحات والخطط البديلة، قبل تنفيذ الإخلاء القسري، وفق ما أفادت صحيفة (هآرتس).