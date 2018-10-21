بعد قرار التأجيل.. نتنياهو: سنهدم قرية (الخان الأحمر) قريباً جداً





وأضاف: "سنحدد موعداً للهدم، وبالاتفاق مع المحكمة، وسيكون ذلك قريباً جداً"، بحسب القناة ذاتها.





وكانت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية، مساء السبت، قد نقلت عن سياسى كبير: بأن الحكومة الإسرائيلية، أجلت إخلاء (الخان الأحمر) حتى إشعار آخر، وذلك حتى يتسنى دراسة جميع المقترحات والخطط البديلة قبل تنفيذ الإجلاء القسري".





بدوره، قال وليد عساف رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، الليلة: "ان الأخبار الصادرة عن الاحتلال بنيته تجميد هدم قرية (الخان الأحمر) لا نثق بها، وسنواصل اعتصامنا هنا للدفاع عن بادية القدس".





وأضاف عساف في تصريح صحفي: "إنه منذ اليوم، سنبدأ إجراءات من أجل التجهيز للاعتصام الشتوي في (الخان الأحمر) وسيتم بناء خيام لذلك.





وأشار إلى أن عمليات قمع الاحتلال للمعتصمين في (الخان الأحمر، تتصاعد يوماً بعد يوم، وأننا سنواصل التصدي للاحتلال.





وقال: "إن الاعتصامات التضامنية مع (الخان الأحمر) ستمتد في المرحلة المقبلة لمراكز المدن، وستتصاعد وتزداد وتيرتها".

رام الله - دنيا الوطنقال بنيامين نتنياهو، رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي: "سنهدم قرية (الخان الأحمر)، فهذه سياستنا"، بحسب ما جاء على موقع (القناة 14) الإسرائيلية.