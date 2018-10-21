شؤون فلسطينية

الحكومة: اختطاف الاحتلال محافظ القدس جريمة جديدة بحق أبناء شعبنا وقيادته

الحكومة: اختطاف الاحتلال محافظ القدس جريمة جديدة بحق أبناء شعبنا وقيادته
رام الله - دنيا الوطن
 دانت حكومة الوفاق الوطني، اختطاف قوات الاحتلال محافظ القدس عدنان غيث، واعتقال مدير مخابرات القدس، العقيد جهاد الفقيه، واعتبرته "جريمة جديدة بحق أبناء شعبنا، وقيادته، وبحق عاصمتنا الأبدية، مدينة القدس العربية المحتلة".

وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود: إن قوات الاحتلال، تهدف الى مزيد من التأجيج والتصعيد في المشهد برمته، وإلى الاستمرار في عزل عاصمتنا مدينة القدس العربية المحتلة عن محيطها الطبيعي، وتعتقد أنها بهذه الإجراءات يمكن أن تؤثر على تمسك شعبنا وقيادته بالقدس عاصمة ورمزاً، يرتبط بوجود شعبنا وهويته الوطنية وانتمائه القومي وقدسية المكان.

وأكد أن حكومة الاحتلال، تستغل الصمت الدولي، ودعم الإدارة الأميركية بقيادة ترامب، وإشغال الإقليم وبعض أجزاء وطننا العربي بالاضطرابات الدامية المفروضة عليه، والمشاكل التي تنتج عنها، وذلك من أجل فرض الأوهام الاحتلالية الزائفة على الواقع العربي الفلسطيني الحقيقي والطبيعي، وخصوصاً في كل ما يتصل بعاصمتنا المحتلة مدينة القدس.

وأضاف المتحدث الرسمي: شعبنا البطل وفي مقدمته قيادته مصمم على الاستمرار في كفاحه، ونضاله المجيد، من أجل نيل حقوقه التي أقرتها الشرعية الدولية، في إنهاء الاحتلال، وإقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية.

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