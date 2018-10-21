الدفاع المدني يتعامل مع 292 حادث إطفاء وإنقاذ خلال أسبوع

تعاملت طواقم الدفاع المدني منذ مطلع الأسبوع الماضي في محافظات الوطن مع 292 حادثاً منها 194 حادث حريق، و98 حادث إنقاذ، وحالات تقديم مساعدة، نتج عنها إصابة العشرات في حوادث سير وحوادث حريق، إضافة لخسائر مادية في الممتلكات.









وذكر تقرير إدارة العلاقات العامة والإعلام في الدفاع المدني خلال التقرير الأسبوعي صدر الأحد 21/10/2018، أن حوادث الحريق كانت في منازل بـ 10 حالات، ومركبات بـ 7 حالات، ومؤسسة حالة واحدة، ومحل تجاري 4 حالات، ومخزن حالتين، ومصنع ومشغل ثلاث حالات، ومكتب حالة واحدة، وأشجار مثمرة 6 حالات، وأعشاب جافة 103 حالات، ومحصول حقلي حالة واحدة، ومحولات وأعمدة كهربائية 3 حالات، وإطارات مركبات 7 حالات، ومخلفات 31 حالة، وغيرها بـ 15 حالة، وعن عدد الحوادث بأسباب وقوعها كانت نتيجة الحرق العمد 15 حالة، والإهمال 83 حالة، وتماس كهربائي 6 حالات، وعبث الأطفال 5 حالات، والمدافئ حالتين، وأسباب مجهولة بـ 79 حالة.





وأضاف التقرير، أن حوادث الإنقاذ كانت نتيجة حوادث سير بـ 25 حالة، و12 حالة إنقاذ محاصرين، وحالة إنهيار واحدة، و8 حالات إنقاذ حيوانات، وسحب مركبة عالقة بحالة واحدة، و8 حالات التخلص من آفات ضارة، والتعامل مع جسم مشبوه بحالة واحدة، و3 حالات إزالة أشجار، و16 حالة طلب مساعدة، وإنقاذ من مكان مغلق بـ 7 حالات، و10 حالات إزالة زيوت، و6 حالات إنقاذ مختلفة؛ وعن عدد حالات الإنقاذ بسبب وقوعها كانت: 4 حالات إنزلاق مركبات، و3 حالات تدهور، و12 حالة تصادم مركبات، و12 حالة بمصاعد كهربائية عالقة، و3 حالات إنقاذ من منزل مغلق، و8 حالات إهمال، و4 حالات عوامل طبيعية، وحالتي أعمال حفريات، و50 حالة أسباب مختلفة.





على صعيد آخر كان نشاط إدارة الوقاية والسلامة العامة أصدار 302 تصريح بعد الكشف على منشآت ومؤسسات وحرف المختلفة ومطابقتها لشروط الوقاية والسلامة العامة بعد إنجاز 1145 جولة ميدانية على تلك المنشآت والحرف، والتجمع والمؤسسات؛ وتم أيضاً الكشف ومنح تصريح عمل لـ 153 مصعداً كهربائياً في محافظات الوطن.





وأشار التقرير إلى إتمام عقد 48 دورة تدريبية في علوم الدفاع المدني والسلامة المنزلية والتوعية والإرشاد، وعقد ندوات وورش عمل شملت مجموعات من ربات البيوت وموظفي مؤسسات حكومية وقطاع خاص ومجموعات متطوعين وجمعيات ومراكز شبابية وطلاب مدارس وغيرها، وتنفيذ تمارين إخلاء، والتدريب على السلوك والتصرف السليم خلال الحوادث والتأهب والاستعداد لها استفاد منها 11347 متدرب.

رام الله - دنيا الوطن