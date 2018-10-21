فتح: الرئيس محمود عباس يُمثل حالة إجماع وطني نتيجة لمواقفه الوطنية

رام الله - دنيا الوطنعبرت حركة فتح عن تقديرها وإسنادها لمواقف الرئيس محمود عباس القوية والواضحة والثابته، تجاه المحاولات الإسرائيلية- الأمريكية الهادفه إلى تصفية القضية الفلسطينية، وإزاحة ملفي القدس والاستيطان من الحل.وأكد المتحدث باسم حركة فتح أسامة القواسمي، وعضو مجلسها الثوري، إن الشمس لا يمكن تغطيتها بغربال، وإن شعبنا الفلسطيني، يستطيع بحسه الوطني، أن يميز بين المواقف الوطنية الحقيقية، وبين الجعجعة والأهداف الحزبية المقيتة، التي أقصى أهدافها المحافظة على الحكم حتى لو قُسّم الوطن، وأصبح الهدف ميناء تحت الرقابة الإسرائيلية، بدل القدس، وحق العودة والدولة.ورأى القواسمي في موقف حماس خروجاً عن الإجماع الوطني برمته، وتغريداً وحيداً خارج السرب الوطني، وإصراراً على التقاطع مع الأجندة الإسرائيلية الأمريكية الهادفه إلى فصل القطاع، وتنفيذاً لـ (صفقة القرن) بعيداً عن كل الشعارات التي نسمعها التي لا تُغني ولا تُسمن من جوع.