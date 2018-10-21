تَضرر مركبات إسرائيلية إثر إلقاء حجارة قرب (غوش عتصيون)

رام الله - دنيا الوطن

تضررت عدة مركبات إسرائيلية على طريق مستوطنة (غوش عتصيون) جنوب بيت لحم، صباح اليوم الأحد، جراء إلقاء الحجارة عليها.



وأوضح موقع (0404)، أن المركبات تضررت قرب مدرسة (تيكوا) في (غوش عتصيون) جراء رشقها بالحجارة من شبان فلسطينيين.



وأشار إلى أنه لم تقع إصابات بين المستوطنين، ولكن تعرضت المركبات لأضرار كبيرة.