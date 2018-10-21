شاهد: خطيبة خاشقجي تنشر موقفًا "مضحكًا" له
رام الله - دنيا الوطن
نشرت خديجة جنكيز، خطيبة الكاتب السعودي جمال خاشقجي، على حسابها عبر موقع (تويتر)، فيديو يظهر حادثاً طريفاً وقع معه خلال إجراء إحدى المقابلات.
وأرفقت الفيديو بالكلام التالي: "لقد أخذوا حضور جسدك من عالمي، لكن ضحكتك الجميلة، ستبقى في روحي للأبد، عزيزي".
شاهد الفيديو..
نشرت خديجة جنكيز، خطيبة الكاتب السعودي جمال خاشقجي، على حسابها عبر موقع (تويتر)، فيديو يظهر حادثاً طريفاً وقع معه خلال إجراء إحدى المقابلات.
وأرفقت الفيديو بالكلام التالي: "لقد أخذوا حضور جسدك من عالمي، لكن ضحكتك الجميلة، ستبقى في روحي للأبد، عزيزي".
شاهد الفيديو..
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