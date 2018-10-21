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شاهد: خطيبة خاشقجي تنشر موقفًا "مضحكًا" له

شاهد: خطيبة خاشقجي تنشر موقفًا "مضحكًا" له
جمال خاشقجي
رام الله - دنيا الوطن
نشرت خديجة جنكيز، خطيبة الكاتب السعودي جمال خاشقجي، على حسابها عبر موقع (تويتر)، فيديو يظهر حادثاً طريفاً وقع معه خلال إجراء إحدى المقابلات.

وأرفقت الفيديو بالكلام التالي: "لقد أخذوا حضور جسدك من عالمي، لكن ضحكتك الجميلة، ستبقى في روحي للأبد، عزيزي".

شاهد الفيديو..

 

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