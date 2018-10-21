وزير العدل السعودي: المُحاسبة لكل متجاوز نهج المملكة

رام الله - دنيا الوطنأكد وزير العدل السعودي، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أن العدالة والشفافية تمثل نهج المملكة في كافة القضايا، ولا يثنيها سوى مبدأ تطبيق العدالة.كما شدد في اتصال هاتفي مع "العربية"، مساء أمس السبت، أن الملك سلمان، وولي العهد، لطالما أكدا أن محاسبة المرتكب نهج ثابت في المملكة، وكل ما حصل سابقاً من محاسبات، يؤكد ذلك.وفي رد حول المدة التي قد تأخذها التحقيقات في قضية خاشقجي، أشار إلى أن المدة والإجراءات في كافة القضايا نظمتها القوانين والأنظمة ذات الصلة، ويمكن للقضية أن تأخذ وقتاً.يذكر، أن الوزير كان أكد في وقت سابق، السبت، أن التوجيهات والقرارات التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، إثر الحادث المؤسف والأليم الذي أودى بحياة المواطن جمال خاشقجي، تأتي استمراراً لنهج الدولة في ترسيخ أسس العدل، وفق شريعتنا السمحة، واهتمام القيادة بمواطنيها كافة، والحرص على سلامتهم، ورعايتهم في أي مكان.وأشار إلى أن القضية، ستأخذ مجراها النظامي المتبع في المملكة، وستصل للقضاء بعد اكتمال المتطلبات.