شؤون فلسطينية

البردويل: الإجماع الوطني لا يغيب عنه إلا الرئيس عباس

البردويل: الإجماع الوطني لا يغيب عنه إلا الرئيس عباس
صلاح البردويل
رام الله - دنيا الوطن
أكد عضو المكتب السياسي في حركة (حماس) صلاح البردويل، أن الساحة الفلسطينية، تعيش هذه الأيام إجماعاً غير مسبوق لا يخالفه إلا الرئيس محمود عباس.

وقال البردويل، وفق ما نقلت عن موقع (عربي21): إن "الفلسطينيين بمختلف اتجاهاتهم، يتفقون على ضرورة إعادة بناء منظمة التحرير، كما تم التوافق على ذلك عامي 2005 و2011، وعلى مجلس وطني توحيدي، وعلى حكومة وحدة وطنية، تدير الضفة القطاع، وعلى دعم مسيرة الاشتباك مع الاحتلال على أطراف غزة".

وأضاف: "هذا إجماع نادر في التاريخ الفلسطيني جمع كل العائلات الفكرية والسياسية الفلسطينية، ولم يغب عنه إلا الرئيس محمود عباس".

وأكد البردويل، أن "حماس متمسكة بالمصالحة، ومعنية بإنجاح جهود المصالحة، ورأب الصدع، وتوحيد الصف لمواجهة الاحتلال"، مشيراً إلى أن "خيار الاشتباك الشعبي مع العدو سيظل هي الخيار الأنسب"، لكنه شدّد على أنه "في حال اختار الاحتلال الصهيوني الاعتداء على الشعب الفلسطيني، فإن هذا الأخير سيدافع عن نفسه".

وقال: "لدينا حوالي 120 حالة بتر في الأقدام والأيدي، وهناك حالات قلع للعيون، وحوالي 6 آلاف إعاقة منها شلل كامل وآخر نصفي، وهي جرائم، يحاول الاحتلال الضغط بها علينا لإخماد صوت المقاومة، والرفض لمشاريع تصفية قضيتنا".

ودعا البردويل "العرب والمسلمين وأحرار العالم إلى إسناد الشعب الفلسطيني، ليس فقط بالدعم الشعبي والمادي والسياسي، والضغط على الاحتلال لوقف جرائمه على الأرض، وإنما أيضاً بالضغط على الرئيس محمود عباس لوقف عقوباته بحق غزة، والسماح بإدخال الدواء إلى القطاع لعلاج الجرحى والمرضى، وأيضاً السماح بإخراج المرضى للعلاج في الخارج".

وأكد البردويل، أن "غزة قلعة لا تدافع عن الحق الفلسطيني فحسب، وإنما أيضاً هي حصن للأمن القومي العربي في مواجهة الاحتلال الطامع في التمدد"، وفق تعبيره.

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