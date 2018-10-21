الاحتلال يُمدد اعتقال محافظ القدس أربعة أيام

رام الله - دنيا الوطنمددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، اعتقال محافظ القدس عدنان غيث، أربعة أيام، وحوّلته إلى محكمة (عوفر) العسكرية قرب رام الله.ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن المحامي محمد محمود، إن قراراً صدر من محكمة الاحتلال، بتحويل غيث إلى محكمة (عوفر)، بحجة ارتكاب المخالفة داخل الأرض الفلسطينية، وستعقد له جلسة خلال 96 ساعة من تاريخه.وكانت قوة خاصة تابعة للاحتلال، قد اختطفت المحافظ غيث مساء أمس، من حي بيت حنينا شمال القدس المحتلة.وأفادت مصادر محلية، بأن قوة خاصة للاحتلال، اعترضت مركبة غيث، واختطفته من داخلها، واقتادته إلى جهة مجهولة.