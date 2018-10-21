قوات الاحتلال تعتقل خمسة مواطنين بالضفة

رام الله - دنيا الوطنشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأحد، حملة اعتقالات في مناطق عدة بالضفة الغربية، طالت خمسة مواطنين فلسطينيين.جاء ذلك، خلال حملة مداهمات وتفتيشات، نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي لمنازل المواطنين في الضفة الغربية.وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي بشكل يومي، تنفيذ حملات الاعتقال بحق المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية، بالإضافة إلى مصادرة الأسلحة والأموال، بحجة أنها مخصصة لتنفيذ عمليات.