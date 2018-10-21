شؤون فلسطينية

الأحد: أجواء غائمة جزئياً ولا تغير على درجات الحرارة

الأحد: أجواء غائمة جزئياً ولا تغير على درجات الحرارة
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو اليوم الأحد، غائماً جزئياً، معتدلاً في معظم المناطق، حاراً نسبياً في الأغوار، ولايطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة؛ لتبقى أدنى من معدلها السنوي العام بقليل، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة، تكون الأجواء غائمة جزئياً باردة نسبياً في المناطق الجبلية لطيفة في بقية المناطق، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الأثنين 2018/10/22: يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم حاراً إلى شديد الحرارة ومغبراً، ويطرأ ارتفاع  ملموس على درجات الحرارة؛ لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4-5 درجات مئوية، وفي ساعات المساء والليل، تكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار على مختلف المناطق، قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحياناً، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الثلاثاء 2018/10/23: يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم، حاراً إلى شديد الحرارة ومغبراً، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4- 5 درجات مئوية، تكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار على مختلف المناطق، قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحياناً، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الأربعاء 2018/10/24: يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم حاراً نسبياً في معظم المناطق حاراً في الأغوار، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الأمطار على مختلف المناطق، قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحياناً، والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:

المدينـة اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

 المدينـة اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
      القدس 24-17 29-21 29-21 بيت لحم 24-17 29-21 29-21
رام الله والبيرة 23-16 28-20 28-20 طولكرم 28-20 35-25 35-25
نابلس 27-18 31-22 31-22 قلقيلية 28-20 35-25 35-25
جنين 29-19 34-24 34-24 سلفيت 24-17 29-21 29-21
طوباس 29-19 34-24 34-24 روابي 25-17 30-21 30-21
الخليل 24-16 29-20 29-20 غزه 27-21 33-25 33-25
أريحا 34-23 38-27 38-27 خانيونس 27-21 33-25 33-25
الأغوار الشمالية 32-21 36-25 36-25 رفح 28-20 35-24 35-24

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