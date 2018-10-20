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أبناء الجولان السوري يحرقون بطاقات انتخابية إسرائيلية

أبناء الجولان السوري يحرقون بطاقات انتخابية إسرائيلية
رام الله - دنيا الوطن
أقام سكان منطقة الجولان السورية المحتلة اعتصاما في ساحة مجدل شمس، أحرقوا خلاله البطاقات الانتخابية الإسرائيلية.

وأفادت وكالة "سانا" الرسمية السورية بأن المعتصمين رفعوا العلم السوري واللافتات الرافضة لـ "السياسات التهويدية" الإسرائيلية، وذلك على مرأى من الجنود الإسرائيليين بحسب (روسيا اليوم).

وأعرب أبناء الجولان عن رفضهم للانتخابات الإسرائيلية التي اعتبروها "أحد أشكال الاحتلال وممارساته القمعية التعسفية"، حسبما ذكرت "سانا". واعلنوا بدء التحرك الشعبي الرافض لهذه الانتخابات والذي يستمر حتى نهاية الشهر الجاري، أي الموعد المقرر لإجراء الانتخابات.


ومن المقرر أن يشمل الحراك الشعبي في الجولان كافة قرى مجدل شمس ومسعدة بقعاثا وعين قنية طيلة الأيام القادمة.

ووزعت السلطات الإسرائيلية البطاقات الانتخابية بخصوص انتخابات المجالس المحلية في المنطقة.

وكانت وزارة الخارجية السورية قد أكدت في وقت سابق رفضها لإجراء إسرائيل الانتخابات في قرى الجولان السوري، مشددة على أن الجولان "جزء لا يتجزأ من الأراضي السورية وسيعود إلى الوطن سوريا عاجلا أم آجلا".

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