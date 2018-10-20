الاحتلال يقرر تأجيل هدم "الخان الاحمر" والبحث عن بدائل وعساف يرد

قال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وليد عساف، الليلة "ان الاخبار الصادرة عن الاحتلال بنيته تجميد هدم قرية الخان الاحمر لا نثق بها وسنواصل اعتصامنا هنا للدفاع عن بادية القدس".





واضاف عساف في تصريح صحفي "انه منذ الغد سنبدأ اجراءات من اجل التجهيز للاعتصام الشتوي في الخان الاحمر وسيتم بناء خيام لذلك.





واشار الى ان عمليات قمع الاحتلال للمعتصمين في الخان الاحمر تتصاعد يوما بعد يوم واننا سنواصل التصدي للاحتلال.





وقال "ان الاعتصامات التضامنية مع "الخان الاحمر" ستمتد في المرحلة المقبلة لمراكز المدن وستتصاعد وتزداد وتيرتها.





وشكر عساف كل من اعتصم في "الخان" من اجل الدفاع عن مساعي شعبنا لإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس .





وكانت صحيفة هآرتس الاسرائيلية قد نقلت عن سياسي كبير مساء اليوم، بان الحكومة الاسرائيلية قررت "تجميد" إخلاء الخان الأحمر حتى إشعار آخر، وذلك حتى يتسنى دراسة جميع المقترحات والخطط البديلة قبل تنفيذ الإجلاء القسري.



