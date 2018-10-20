شؤون فلسطينية

الاحتلال يقرر تأجيل هدم "الخان الاحمر" والبحث عن بدائل وعساف يرد

الاحتلال يقرر تأجيل هدم "الخان الاحمر" والبحث عن بدائل وعساف يرد
رام الله - دنيا الوطن
ذكرت صحيفة هآرتس الاسرائيلية مساء اليوم السبت، نقلا عن سياسى كبير: بان الحكومة الاسرائيلية أجلت إخلاء "الخان الأحمر" حتى إشعار آخر، وذلك حتى يتسنى دراسة جميع المقترحات والخطط البديلة قبل تنفيذ الإجلاء القسري".

قال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وليد عساف، الليلة "ان الاخبار الصادرة عن الاحتلال بنيته تجميد هدم قرية الخان الاحمر لا نثق بها وسنواصل اعتصامنا هنا للدفاع عن بادية القدس".

واضاف عساف في تصريح صحفي "انه منذ الغد سنبدأ اجراءات من اجل التجهيز للاعتصام الشتوي في الخان الاحمر وسيتم بناء خيام لذلك.

واشار الى ان عمليات قمع الاحتلال للمعتصمين في الخان الاحمر تتصاعد يوما بعد يوم واننا سنواصل التصدي للاحتلال.

وقال "ان الاعتصامات التضامنية مع "الخان الاحمر" ستمتد في المرحلة المقبلة لمراكز المدن وستتصاعد وتزداد وتيرتها.

وشكر عساف كل من اعتصم في "الخان" من اجل الدفاع عن مساعي شعبنا لإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس .

وكانت صحيفة هآرتس الاسرائيلية قد نقلت عن سياسي كبير مساء اليوم، بان الحكومة الاسرائيلية قررت "تجميد" إخلاء الخان الأحمر حتى إشعار آخر، وذلك حتى يتسنى دراسة جميع المقترحات والخطط البديلة قبل تنفيذ الإجلاء القسري.

أخبار ذات صلة

اسرائيل تعيد فتح معبر كرم أبو سالم غدا الأحد

اسرائيل تعيد فتح معبر كرم أبو سالم غدا الأحد

ردا على غدر نتنياهو... ثلاث كنائس تهدد باغلاق كنيسة القيامة

ردا على غدر نتنياهو... ثلاث كنائس تهدد باغلاق كنيسة القيامة

&#34;ثوري فتح&#34; يدين اختطاف محافظ القدس ويحمل سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة

"ثوري فتح" يدين اختطاف محافظ القدس ويحمل سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة

اعتقال فتى خلال اقتحام عزون

اعتقال فتى خلال اقتحام عزون

مصرع طفلة بحادث سير في تفوح غرب الخليل

مصرع طفلة بحادث سير في تفوح غرب الخليل

المجلس الأعلى لرابطة العالم الإسلامي يحث المسلمين لشد الرحال إلى القدس

المجلس الأعلى لرابطة العالم الإسلامي يحث المسلمين لشد الرحال إلى القدس

الجامعة العربية تُدين قرار إنهاء عمل القنصلية الأميركية في القدس

الجامعة العربية تُدين قرار إنهاء عمل القنصلية الأميركية في القدس

فتح: اعتقال إسرائيل لقيادة القدس لن يوقفنا عن نضالنا

فتح: اعتقال إسرائيل لقيادة القدس لن يوقفنا عن نضالنا

التعليقات

الدنيا حكايات

سوريا وأزمة منظومة (اس 300)

سوريا وأزمة منظومة (اس 300)

شؤون فلسطينية

&#34;ثوري فتح&#34; يدين اختطاف محافظ القدس ويحمل سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة

"ثوري فتح" يدين اختطاف محافظ القدس ويحمل سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة

اعتقال فتى خلال اقتحام عزون

اعتقال فتى خلال اقتحام عزون

مصرع طفلة بحادث سير في تفوح غرب الخليل

مصرع طفلة بحادث سير في تفوح غرب الخليل

المجلس الأعلى لرابطة العالم الإسلامي يحث المسلمين لشد الرحال إلى القدس

المجلس الأعلى لرابطة العالم الإسلامي يحث المسلمين لشد الرحال إلى القدس

الجامعة العربية تُدين قرار إنهاء عمل القنصلية الأميركية في القدس

الجامعة العربية تُدين قرار إنهاء عمل القنصلية الأميركية في القدس

فتح: اعتقال إسرائيل لقيادة القدس لن يوقفنا عن نضالنا

فتح: اعتقال إسرائيل لقيادة القدس لن يوقفنا عن نضالنا

شاهد: عُمال الخليل يتظاهرون ضد قانون الضمان الاجتماعي

شاهد: عُمال الخليل يتظاهرون ضد قانون الضمان الاجتماعي

مجدلاني: رؤية بوتين لحل الدولتين تتطابق مع القيادة الفلسطينية

مجدلاني: رؤية بوتين لحل الدولتين تتطابق مع القيادة الفلسطينية

منوعات

تغريدة جديدة من &#34;القصبي&#34; تفجر جدلا &#34;أخطأت السعودية&#34;

تغريدة جديدة من "القصبي" تفجر جدلا "أخطأت السعودية"

عارضة أزياء شهيرة تهزّ &#34;إنستغرام&#34; بصورتها من دون مكياج

عارضة أزياء شهيرة تهزّ "إنستغرام" بصورتها من دون مكياج

طريقة غريبة لدفن الفنان عبدالعزيز الجاسم تثير موجة غضب

طريقة غريبة لدفن الفنان عبدالعزيز الجاسم تثير موجة غضب

فيديو: لحظة سقوط مايا دياب رأساً على عقب أثناء تصوير كليبها الجديد

فيديو: لحظة سقوط مايا دياب رأساً على عقب أثناء تصوير كليبها الجديد

تقرير الطب الشرعي حول وفاة رفيف الياسري يصدم العراقيين ويُثير غضبهم

تقرير الطب الشرعي حول وفاة رفيف الياسري يصدم العراقيين ويُثير غضبهم

هل هذه الصورة تعني زواج عمرو دياب بدينا الشربيني رسميًا؟

هل هذه الصورة تعني زواج عمرو دياب بدينا الشربيني رسميًا؟

50 صورة ترصد زفاف شيماء سيف ومحمد كارتر.. وهكذا رقصت على &#34;نفسي أبقى جنبه&#34;

50 صورة ترصد زفاف شيماء سيف ومحمد كارتر.. وهكذا رقصت على "نفسي أبقى جنبه"

فيديو مسرب لإبنة هيفا وهبي وحفيدتها يشعل مواقع التواصل

فيديو مسرب لإبنة هيفا وهبي وحفيدتها يشعل مواقع التواصل

صور: داليا البحيري تستمتع بوقتها على الشاطئ بطلة &#34;مثيرة &#34;

صور: داليا البحيري تستمتع بوقتها على الشاطئ بطلة "مثيرة "

شاهد: &#34;نادين نسيب نجيم&#34; تخطف الأنظار بأغلى قطعة مجوهرات في دبي

شاهد: "نادين نسيب نجيم" تخطف الأنظار بأغلى قطعة مجوهرات في دبي

عربي

أبناء الجولان السوري يحرقون بطاقات انتخابية إسرائيلية

أبناء الجولان السوري يحرقون بطاقات انتخابية إسرائيلية

لبنان تردّ على مزاعم قناة &#34;فوكس نيوز&#34; حول قيام طائرة إيرانية بتهريب سلاح

لبنان تردّ على مزاعم قناة "فوكس نيوز" حول قيام طائرة إيرانية بتهريب سلاح

موسكو والدوحة: لا بديل للتسوية السياسية في سوريا

موسكو والدوحة: لا بديل للتسوية السياسية في سوريا

قوات الإنزال الجوي الروسية والمصرية تتدرب على محاربة &#34;إرهابيين&#34; مفترضين

قوات الإنزال الجوي الروسية والمصرية تتدرب على محاربة "إرهابيين" مفترضين