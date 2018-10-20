اسرائيل تعيد فتح معبر كرم أبو سالم غدا الأحد
رام الله - دنيا الوطن
وقالت اللجنة الرئاسية لتنسيق البضائع التابعة للادارة العامة للمعابر والحدود انها أبلغت شركات القطاع الخاص باعادة فتح معبر كرم ابو سالم غداً الاحد كالمعتاد.
قررت سلطات الاحتلال الاسرائيلي اعادة فتح معبر كرم أبو سالم وايرز غدا الأحد.
وقالت اللجنة الرئاسية لتنسيق البضائع التابعة للادارة العامة للمعابر والحدود انها أبلغت شركات القطاع الخاص باعادة فتح معبر كرم ابو سالم غداً الاحد كالمعتاد.
وأغلقت اسرائيل المعابر الجمعة قبل الماضية (جمعة 28) لمسيرات العودة ردا على عمليات التسلل واقتحام السياج الحدودي.
وكانت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية، قالت إن ضباطاً كباراً في المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، سيعملون على استغلال الهدوء النسبي، الذي شهدته حدود قطاع غزة يوم أمس، من أجل إدخال الوقود إلى قطاع غزة.
وأوضحت الصحيفة، أن الطريقة التي عملت بها حماس على فرض الهدوء خلال التظاهرات وقيام أفرادها بدوريات على السياج ومنع المتظاهرين من الوصول إليه هي حافز آخر لتلك الجهات في المؤسسة في محاولة لإعادة تزويد غزة بالوقود.
التعليقات