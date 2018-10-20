اسرائيل تعيد فتح معبر كرم أبو سالم غدا الأحد

وكانت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية، قالت إن ضباطاً كباراً في المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، سيعملون على استغلال الهدوء النسبي، الذي شهدته حدود قطاع غزة يوم أمس، من أجل إدخال الوقود إلى قطاع غزة.





وأوضحت الصحيفة، أن الطريقة التي عملت بها حماس على فرض الهدوء خلال التظاهرات وقيام أفرادها بدوريات على السياج ومنع المتظاهرين من الوصول إليه هي حافز آخر لتلك الجهات في المؤسسة في محاولة لإعادة تزويد غزة بالوقود.