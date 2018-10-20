عربي

شكوك حول احتمال إذابة جثة خاشقجي عبر استعمال المواد الكيميائيّة

شكوك حول احتمال إذابة جثة خاشقجي عبر استعمال المواد الكيميائيّة
رام الله - دنيا الوطن
قال الصحفي التركي المختص بالشؤون الأمنية ماتين غورجان، إن مسؤولاً تركيا رفيعاً أكد له أن جثة الصحفي السعودي جمال خاشقجي، المُقطّعة، لم تنُقل الى السعودية.

وفيما يتعلق بمكان الجثة، بعد اعتراف السعودي رسمياً بمقتله، قال غورجان إنه يجري البحث عنها في موقعين محتملين يتوقع أن تكون عظام خاشقجي دُفنت فيها، قرب اسطنبول.

وأوضح أن احتمال إذابة جثة خاشقجي عبر استعمال المواد الكيميائيّة، مستبعد؛ نظراً لأن تذويب العظام يأخذ وقتاً طويلاً، والقتلة كان لديهم وقتٌ محدود.

وأشار في لقاءٍ مع قناة الجزيرة مساء السبت، إلى أن تحقيقات السلطات التركية في القضية وصلت إلى نهايتها.

وعن الرواية السعودية لمقتل جمال خاشقجي، رأى الصحفي التركي أنها رواية غير منطقية -بالنظر إلى خبرته الأمنية-.كما قال

واعترفت السعودية، السبت، رسمياً، بمقتل جمال خاشقجي، وساقت رواية مسرحية كاذبة، بادعائها أنه توفي إثر شجار واشتباك بالأيدي مع أشخاص سعوديين كانوا يناقشونه بشأن عودته للمملكة في القنصلية.

وشكك عدد من الأعضاء البارزين في مجلسي النواب والشيوخ الأمريكيين بمصداقية بيان السعودية حول مقتل جمال خاشقجي، رغم أن رئيس البلاد دونالد ترامب اعتبره ذو مصداقية.

فيما شككت منظمة العفو الدولية اليوم، في حيادية التحقيق السعودي بشأن مقتل خاشقجي، بعد ساعات من إعلان الرياض لنتائجه.

وفي تغريدة عبر "تويتر"، قالت راوية راجح مسؤولة المنظمة عن التحقيق بجرائم الحرب وحقوق الإنسان، إن حيادية أي تحقيق للسلطات السعودية بمقتل خاشقجي يظل موضع شك وتساؤل.

كما شددت على ضرورة أن تكون جهة التحقيق في القضية بعيدة عن ذات السلطة المحتمل تورطها في قتله.

وتابعت: "يستوجب أن تكون جهة التحقيق بعيدة عن ذات السلطة المحتمل تورطها في قتله، لا سيما بعد إنكار هذه السلطة لحقائق جلية لأكثر من أسبوعين، كما أن التصريحات الرسمية لا تجاوب على تساؤلات عديدة وهي بعيدة كل البعد عن الشفافية".

أخبار ذات صلة

أبناء الجولان السوري يحرقون بطاقات انتخابية إسرائيلية

أبناء الجولان السوري يحرقون بطاقات انتخابية إسرائيلية

لبنان تردّ على مزاعم قناة &#34;فوكس نيوز&#34; حول قيام طائرة إيرانية بتهريب سلاح

لبنان تردّ على مزاعم قناة "فوكس نيوز" حول قيام طائرة إيرانية بتهريب سلاح

موسكو والدوحة: لا بديل للتسوية السياسية في سوريا

موسكو والدوحة: لا بديل للتسوية السياسية في سوريا

قوات الإنزال الجوي الروسية والمصرية تتدرب على محاربة &#34;إرهابيين&#34; مفترضين

قوات الإنزال الجوي الروسية والمصرية تتدرب على محاربة "إرهابيين" مفترضين

مسيرة تتهم النظام ببيع مؤسسات الدولة بالأردن

مسيرة تتهم النظام ببيع مؤسسات الدولة بالأردن

فيضانات في قطر بعد هطول أمطار غزيرة تعادل منسوب عام كامل تقريبا

فيضانات في قطر بعد هطول أمطار غزيرة تعادل منسوب عام كامل تقريبا

إحالة أوراق مؤسس خلية طنطا إلى مفتي مصر

إحالة أوراق مؤسس خلية طنطا إلى مفتي مصر

مفتي السعودية: المملكة محسودة على قيادتها

مفتي السعودية: المملكة محسودة على قيادتها

التعليقات

الدنيا حكايات

سوريا وأزمة منظومة (اس 300)

سوريا وأزمة منظومة (اس 300)

شؤون فلسطينية

&#34;ثوري فتح&#34; يدين اختطاف محافظ القدس ويحمل سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة

"ثوري فتح" يدين اختطاف محافظ القدس ويحمل سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة

اعتقال فتى خلال اقتحام عزون

اعتقال فتى خلال اقتحام عزون

مصرع طفلة بحادث سير في تفوح غرب الخليل

مصرع طفلة بحادث سير في تفوح غرب الخليل

المجلس الأعلى لرابطة العالم الإسلامي يحث المسلمين لشد الرحال إلى القدس

المجلس الأعلى لرابطة العالم الإسلامي يحث المسلمين لشد الرحال إلى القدس

الجامعة العربية تُدين قرار إنهاء عمل القنصلية الأميركية في القدس

الجامعة العربية تُدين قرار إنهاء عمل القنصلية الأميركية في القدس

فتح: اعتقال إسرائيل لقيادة القدس لن يوقفنا عن نضالنا

فتح: اعتقال إسرائيل لقيادة القدس لن يوقفنا عن نضالنا

شاهد: عُمال الخليل يتظاهرون ضد قانون الضمان الاجتماعي

شاهد: عُمال الخليل يتظاهرون ضد قانون الضمان الاجتماعي

مجدلاني: رؤية بوتين لحل الدولتين تتطابق مع القيادة الفلسطينية

مجدلاني: رؤية بوتين لحل الدولتين تتطابق مع القيادة الفلسطينية

منوعات

تغريدة جديدة من &#34;القصبي&#34; تفجر جدلا &#34;أخطأت السعودية&#34;

تغريدة جديدة من "القصبي" تفجر جدلا "أخطأت السعودية"

عارضة أزياء شهيرة تهزّ &#34;إنستغرام&#34; بصورتها من دون مكياج

عارضة أزياء شهيرة تهزّ "إنستغرام" بصورتها من دون مكياج

طريقة غريبة لدفن الفنان عبدالعزيز الجاسم تثير موجة غضب

طريقة غريبة لدفن الفنان عبدالعزيز الجاسم تثير موجة غضب

فيديو: لحظة سقوط مايا دياب رأساً على عقب أثناء تصوير كليبها الجديد

فيديو: لحظة سقوط مايا دياب رأساً على عقب أثناء تصوير كليبها الجديد

تقرير الطب الشرعي حول وفاة رفيف الياسري يصدم العراقيين ويُثير غضبهم

تقرير الطب الشرعي حول وفاة رفيف الياسري يصدم العراقيين ويُثير غضبهم

هل هذه الصورة تعني زواج عمرو دياب بدينا الشربيني رسميًا؟

هل هذه الصورة تعني زواج عمرو دياب بدينا الشربيني رسميًا؟

50 صورة ترصد زفاف شيماء سيف ومحمد كارتر.. وهكذا رقصت على &#34;نفسي أبقى جنبه&#34;

50 صورة ترصد زفاف شيماء سيف ومحمد كارتر.. وهكذا رقصت على "نفسي أبقى جنبه"

فيديو مسرب لإبنة هيفا وهبي وحفيدتها يشعل مواقع التواصل

فيديو مسرب لإبنة هيفا وهبي وحفيدتها يشعل مواقع التواصل

صور: داليا البحيري تستمتع بوقتها على الشاطئ بطلة &#34;مثيرة &#34;

صور: داليا البحيري تستمتع بوقتها على الشاطئ بطلة "مثيرة "

شاهد: &#34;نادين نسيب نجيم&#34; تخطف الأنظار بأغلى قطعة مجوهرات في دبي

شاهد: "نادين نسيب نجيم" تخطف الأنظار بأغلى قطعة مجوهرات في دبي

عربي

أبناء الجولان السوري يحرقون بطاقات انتخابية إسرائيلية

أبناء الجولان السوري يحرقون بطاقات انتخابية إسرائيلية

لبنان تردّ على مزاعم قناة &#34;فوكس نيوز&#34; حول قيام طائرة إيرانية بتهريب سلاح

لبنان تردّ على مزاعم قناة "فوكس نيوز" حول قيام طائرة إيرانية بتهريب سلاح

موسكو والدوحة: لا بديل للتسوية السياسية في سوريا

موسكو والدوحة: لا بديل للتسوية السياسية في سوريا

قوات الإنزال الجوي الروسية والمصرية تتدرب على محاربة &#34;إرهابيين&#34; مفترضين

قوات الإنزال الجوي الروسية والمصرية تتدرب على محاربة "إرهابيين" مفترضين