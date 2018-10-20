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لبنان تردّ على مزاعم قناة "فوكس نيوز" حول قيام طائرة إيرانية بتهريب سلاح

لبنان تردّ على مزاعم قناة "فوكس نيوز" حول قيام طائرة إيرانية بتهريب سلاح
رام الله - دنيا الوطن
 نفت المديرية العامة للطيران المدني اللبناني في بيان، اليوم السبت، ما أوردته قناة (فوكس نيوز) الأميركية حول قيام إحدى شركات الطيران الإيرانية وتسمى "فارس قشم إيرلاين" بتهريب أسلحة الى مطار رفيق الحريري الدولي.

وقالت المديرية في بيانها إن: "شركة (فارس قشم إيرلاين) هي شركة طيران إيرانية وقد سبق أن تقدمت حسب الأصول المتبعة بطلب إلى المديرية العامة للطيران المدني في لبنان بتاريخ 15 تشرين أول (أكتوبر) 2018 لتسيير رحلة شحن جوي ما بين مطارات دمشق - بيروت - الدوحة على الشكل التالي : دمشق- بيروت بتاريخ 16 أكتوبر، حيث حطت الطائرة وهي من طراز (بي 747) في مطار رفيق الحريري الدولي عند الساعة الثالثة بعد الظهر بالتوقيت المحلي فارغة من أي حمولة. وبيروت - الدوحة بتاريخ 17 أكتوبر".

وأضاف البيان أن الطائرة أقلعت "عند الساعة السابعة والنصف مساء بالتوقيت المحلي محملة بـ 74 طنا من المواشي، وذلك بعد موافقة مسبقة من سلطات الطيران المدني القطري على الحمولة".

وتابع البيان أنه "بناء على ما تقدم، فإن المديرية العامة للطيران المدني تنفي نفيا قاطعا تلك الادعاءات التي تداولتها القناة، وتطلب من وسائل الإعلام توخي الدقة قبل نشر أي معلومات عن المطار".

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