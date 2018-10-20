موسكو والدوحة: لا بديل للتسوية السياسية في سوريا

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الخارجية الروسية أن المشاورات الروسية القطرية "على مستوى عال" أكدت عدم وجود بديل للتسوية السياسية في سوريا.وجاء في بيان لوزارة الخارجية الروسية، صدر اليوم السبت، أن وفدا روسيا عالي المستوى، ضم المبعوث الخاص للرئيس الروسي لشؤون التسوية السورية ألكسندر لافرينتييف ونائب وزير الخارجية سيرغي فيرشينين وممثلي وزارة الدفاع الروسية أجرى بالعاصمة القطرية الدوحة يوم 18 أكتوبر الجاري مشاورات مع نائب رئيس الوزراء القطري، وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ووزير الدولة للشؤون الخارجية سلطان بن سعد المريخي.وأضافت أنه "جرى التأكيد على عدم وجود بديل للتسوية السياسية للنزاع، وتم التعبير عن التأييد لسلامة ووحدة أراضي سوريا، والجهود اللاحقة لمحاربة الإرهاب على المستوى الإقليمي".وذكرت الخارجية الروسية أن "الجانبين ناقشا بالتفصيل الوضع في منطقة الشرق الأوسط، مع التركيز على التسوية السورية".وكانت وزارة الخارجية القطرية قد ذكرت في وقت سابق أن وزير الخارجية القطري بحث مع الوفد الروسي "العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتعزيزها، وتطورات الأوضاع في سوريا، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك".