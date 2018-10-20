شؤون فلسطينية

ردا على غدر نتنياهو... ثلاث كنائس تهدد باغلاق كنيسة القيامة

ردا على غدر نتنياهو... ثلاث كنائس تهدد باغلاق كنيسة القيامة
رام الله - دنيا الوطن
كشف التلفزيون الاسرائيلي القناة 12 عن ان رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو قام بتشكيل لجنة برئاسة الوزير تساحي هنغبي في محاولة منه للتفاوض مع الكنائس المسيحية في القدس واقناعهم بعدم اغلاق بوابة كنيسة القيامة ردا على مواصلة مصادرة اراضي الكنائس وملاحقة اموالهم في البنوك تحت سيف الضرائب.

واكدت القناة 12 في تقريرها محاولة حكومة نتنياهو منح اندلاع ازمة دولية قبل اعياد الميلاد المقررة نهاية العام الجاري .

وحسب التقرير فان رؤساء ثلاث كنائس في القدس اعلنوا انهم سيغلقون باب كنيسة القيامة مرة اخرى (كما حدث قبل 6 اشهر) ردا على غدر نتنياهو ونكثه للوعد بان حكومته لن تلاحق الكنائس وتصادر اراضي المسيحيين في القدس واموالهم في البنوك بذريعة فرض ضرائب عليها وهو ما لم يحدث من قبل.

أخبار ذات صلة

&#34;ثوري فتح&#34; يدين اختطاف محافظ القدس ويحمل سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة

"ثوري فتح" يدين اختطاف محافظ القدس ويحمل سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة

اعتقال فتى خلال اقتحام عزون

اعتقال فتى خلال اقتحام عزون

مصرع طفلة بحادث سير في تفوح غرب الخليل

مصرع طفلة بحادث سير في تفوح غرب الخليل

المجلس الأعلى لرابطة العالم الإسلامي يحث المسلمين لشد الرحال إلى القدس

المجلس الأعلى لرابطة العالم الإسلامي يحث المسلمين لشد الرحال إلى القدس

الجامعة العربية تُدين قرار إنهاء عمل القنصلية الأميركية في القدس

الجامعة العربية تُدين قرار إنهاء عمل القنصلية الأميركية في القدس

فتح: اعتقال إسرائيل لقيادة القدس لن يوقفنا عن نضالنا

فتح: اعتقال إسرائيل لقيادة القدس لن يوقفنا عن نضالنا

سلطات الاحتلال تمدد اعتقال محافظ القدس حتى صباح الغد تمهيدا لمحاكمته!

سلطات الاحتلال تمدد اعتقال محافظ القدس حتى صباح الغد تمهيدا لمحاكمته!

طالع بالأسماء.. داخلية غزة توضح آلية السفر عبر (معبر رفح) غدًا الأحد

طالع بالأسماء.. داخلية غزة توضح آلية السفر عبر (معبر رفح) غدًا الأحد

التعليقات

الدنيا حكايات

سوريا وأزمة منظومة (اس 300)

سوريا وأزمة منظومة (اس 300)

شؤون فلسطينية

&#34;ثوري فتح&#34; يدين اختطاف محافظ القدس ويحمل سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة

"ثوري فتح" يدين اختطاف محافظ القدس ويحمل سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة

اعتقال فتى خلال اقتحام عزون

اعتقال فتى خلال اقتحام عزون

مصرع طفلة بحادث سير في تفوح غرب الخليل

مصرع طفلة بحادث سير في تفوح غرب الخليل

المجلس الأعلى لرابطة العالم الإسلامي يحث المسلمين لشد الرحال إلى القدس

المجلس الأعلى لرابطة العالم الإسلامي يحث المسلمين لشد الرحال إلى القدس

الجامعة العربية تُدين قرار إنهاء عمل القنصلية الأميركية في القدس

الجامعة العربية تُدين قرار إنهاء عمل القنصلية الأميركية في القدس

فتح: اعتقال إسرائيل لقيادة القدس لن يوقفنا عن نضالنا

فتح: اعتقال إسرائيل لقيادة القدس لن يوقفنا عن نضالنا

مجدلاني: رؤية بوتين لحل الدولتين تتطابق مع القيادة الفلسطينية

مجدلاني: رؤية بوتين لحل الدولتين تتطابق مع القيادة الفلسطينية

الخارجية الفلسطينية تدعو رئيس الوزراء الأسترالي للتراجع عن موقفه حول القدس

الخارجية الفلسطينية تدعو رئيس الوزراء الأسترالي للتراجع عن موقفه حول القدس

منوعات

تغريدة جديدة من &#34;القصبي&#34; تفجر جدلا &#34;أخطأت السعودية&#34;

تغريدة جديدة من "القصبي" تفجر جدلا "أخطأت السعودية"

عارضة أزياء شهيرة تهزّ &#34;إنستغرام&#34; بصورتها من دون مكياج

عارضة أزياء شهيرة تهزّ "إنستغرام" بصورتها من دون مكياج

طريقة غريبة لدفن الفنان عبدالعزيز الجاسم تثير موجة غضب

طريقة غريبة لدفن الفنان عبدالعزيز الجاسم تثير موجة غضب

فيديو: لحظة سقوط مايا دياب رأساً على عقب أثناء تصوير كليبها الجديد

فيديو: لحظة سقوط مايا دياب رأساً على عقب أثناء تصوير كليبها الجديد

تقرير الطب الشرعي حول وفاة رفيف الياسري يصدم العراقيين ويُثير غضبهم

تقرير الطب الشرعي حول وفاة رفيف الياسري يصدم العراقيين ويُثير غضبهم

هل هذه الصورة تعني زواج عمرو دياب بدينا الشربيني رسميًا؟

هل هذه الصورة تعني زواج عمرو دياب بدينا الشربيني رسميًا؟

50 صورة ترصد زفاف شيماء سيف ومحمد كارتر.. وهكذا رقصت على &#34;نفسي أبقى جنبه&#34;

50 صورة ترصد زفاف شيماء سيف ومحمد كارتر.. وهكذا رقصت على "نفسي أبقى جنبه"

فيديو مسرب لإبنة هيفا وهبي وحفيدتها يشعل مواقع التواصل

فيديو مسرب لإبنة هيفا وهبي وحفيدتها يشعل مواقع التواصل

صور: داليا البحيري تستمتع بوقتها على الشاطئ بطلة &#34;مثيرة &#34;

صور: داليا البحيري تستمتع بوقتها على الشاطئ بطلة "مثيرة "

شاهد: &#34;نادين نسيب نجيم&#34; تخطف الأنظار بأغلى قطعة مجوهرات في دبي

شاهد: "نادين نسيب نجيم" تخطف الأنظار بأغلى قطعة مجوهرات في دبي

عربي

لبنان تردّ على مزاعم قناة &#34;فوكس نيوز&#34; حول قيام طائرة إيرانية بتهريب سلاح

لبنان تردّ على مزاعم قناة "فوكس نيوز" حول قيام طائرة إيرانية بتهريب سلاح

موسكو والدوحة: لا بديل للتسوية السياسية في سوريا

موسكو والدوحة: لا بديل للتسوية السياسية في سوريا

قوات الإنزال الجوي الروسية والمصرية تتدرب على محاربة &#34;إرهابيين&#34; مفترضين

قوات الإنزال الجوي الروسية والمصرية تتدرب على محاربة "إرهابيين" مفترضين

مسيرة تتهم النظام ببيع مؤسسات الدولة بالأردن

مسيرة تتهم النظام ببيع مؤسسات الدولة بالأردن