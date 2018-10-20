شؤون فلسطينية

"ثوري فتح" يدين اختطاف محافظ القدس ويحمل سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة

"ثوري فتح" يدين اختطاف محافظ القدس ويحمل سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة
رام الله - دنيا الوطن
ادان المجلس الثوري لحركة "فتح"، اقدام الاحتلال الاسرائيلي على اختطاف عضو المجلس الثوري ومحافظ القدس العاصمة المناضل عدنان غيث.

وقال المجلس في بيان صدر عنه مساء اليوم السبت: انه "إذا كانت سلطات الاحتلال تعتقد بهذا الخطف انها قادره على اسكات صوت القدس او تستطيع اختطاف إرادة المناضلين فهي واهمة، وسيظل صوت القدس وكل شبر من فلسطين يتردد صداه في اتجاهات الكون بصوت الحق الفلسطيني الثابت.

وحمل المجلس الثوري، سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن عمليه الخطف الجبانة، معاهدا الاخ عدنان غيث وكل المناضلين في كل المواقع، الاستمرار في صف الجماهير بإرادة لا تلين حتى يرحل الاحتلال وقطعان مستوطنيه عن ارضنا وعاصمتها الأبدية القدس.

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