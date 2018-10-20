شؤون فلسطينية

اعتقال فتى خلال اقتحام عزون

اعتقال فتى خلال اقتحام عزون
رام الله - دنيا الوطن
 اقتحمت قوات الاحتلال، مساء اليوم السبت، بلدة عزون بمحافظة قلقيلية وسط إطلاق قنابل الغاز بشكل عشوائي ومكثف، باتجاه المنازل المأهولة، ما أدى إلى إصابة العديد من المواطنين بالاختناق جراء استنشاقهم الغاز.

وقال شهود عيان، إن قوة إسرائيلية اقتحمت البلدة وتم استهدافها بأربع زجاجات حارقة، مشيرين إلى أن قوات الاحتلال، اعتقلت خلال ذلك، الفتى نضال صفوان سليم، واقتادته إلى جهة مجهولة.

وبالتوازي مع ذلك، عمدت قوات الاحتلال إلى طرد المزارعين من أراضيهم قرب قرية كفر قدوم، التي شهدت مواجهات ضمن فعاليات المسيرة، التي تنظم يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع.

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