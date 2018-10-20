الجامعة العربية تُدين قرار إنهاء عمل القنصلية الأميركية في القدس

أانت جامعة الدول العربية، اليوم السبت، قرار الإدارة الأميركية إنهاء عمل القنصلية الأميركية في مدينة القدس، واصفة القرار بغير المسؤول، الذي يستكمل حلقة أخرى من مخططات وقرارات محاولات تصفية القضية الفلسطينية.





وعبر الامين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية، السفير سعيد أبو علي في تصريح صحفي له، عن رفضه لإقدام الإدارة الأميركية على خطوة جديدة، تتمثل بإغلاق قنصليتها الكائنة منذ عقود في قلب مدينة القدس، مختصة بالشأن والعلاقات الأميركي- الفلسطينية، ودمجها لتكون قسماً في السفارة الأميركية لدى إسرائيل، والتي نُقلت مؤخراً إلى مدينة القدس، مؤكداً أن هذا الإجراء، يأتي في إطار مواصلة عدوانها وحربها المعلنة على الشعب الفلسطيني، وقضيته العادلة، وعاصمته مدينة القدس.





وأوضح الأمين العام المساعد، أن هذا العدوان على الشعب الفلسطيني، والحقوق العربية هو بمثابة انتهاك سافر وجسيم للقوانين والقرارات والمواثيق الدولية، مشيراً إلى أن انحياز الإدارة الأميركية الكامل للاحتلال ومخططاته، هو استهداف للقانون الدولي، وانتهاك لكافة قرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة، التي تؤكد أن القدس الشرقية جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، الذي يدمر أي فرصة لتحقيق سلام عادل باستجابة هذه الخطوة الأميركية الجديدة لـ (قانون القومية) العنصري، وإسقاط حل الدولتين، كخيار يمثل الإرادة والشرعية الدولية.





وقال أبو علي: "إن هذا القرار اللامسؤول، الذي يستكمل حلقة آخرى من مخطط وقرارات محاولات تصفية القضية الفلسطينية، وذلك باستهداف مدينة القدس، واللاجئين، بالإضافة إلى مواصلة الاستيطان لإنهاء حل الدولتين.





وأكد أن هذا القرار لن ينشئ حقاً، ولن يرتب التزاماً، مضيفاً أن الدول العربية، كما الأسرة الدولية، ستواصل الرفض والتصدي لهذه القرارات والسياسات الأميركية الأحادية المعزولة، وذلك كما سبق وعبرت عن ذلك بقرارات ومواقف وإجراءات معلنة بمواصلة دعمها وتمسكها بثوابت الحقوق الفلسطينية، وذلك لاستعادة حقوقه الوطنية، بإنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية.

رام الله - دنيا الوطن