فتح: اعتقال إسرائيل لقيادة القدس لن يوقفنا عن نضالنا

رام الله - دنيا الوطنأكدت حركة فتح، أن اعتقال قوات الاحتلال لمحافظ القدس، وعضو المجلس الثوري لحركة فتح، المناضل عدنان غيث، وللعقيد في جهاز المخابرات العام، مسؤول ملف القدس المناضل جهاد الفقيه، لن يوقف نضالنا ضد الاحتلال الإسرائيلي وأعوانه وأذنابه، الذين باعوا أنفسهم للشيطان.وقال عضو المجلس الثوري لحركة فتح والمتحدث باسمها أسامة القواسمي في تصريح صحفي: إننا في حركة فتح، سنواصل نضالنا ودفاعنا عن القدس والأقصى والقيامة، وأن الاعتقال لا يرهبنا أو يثنينا عن مواصلة الصمود والنضال، وملاحقة الخونة مسربي العقارات والأملاك وتقديمهم للعدالة.وشدد القواسمي، على أن القدس بكل ما فيها فلسطينية خالصة، وأن كل الإجراءات الإسرائيلية فيها باطلة ولاغية، ولا تخلق حقاً مهما طال الزمن.