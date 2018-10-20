بعد أن قطعت طريقه ثلاث سيارات إسرائيلية.. الاحتلال يختطف محافظ القدس

رام الله - دنيا الوطناختطفت قوة إسرائيلية خاصة، مساء اليوم السبت، محافظ القدس عدنان غيث، في بلدة بيت حنينا، شمال مدينة القدس.وأفادت مصادر محلية، بأن قوة خاصة من جنود الاحتلال الإسرائيلي، اختطفت المحافظ غيث، بعد أن قطعت طريقه ثلاث سيارات من القوات الخاصة، وخطفته من داخل مركبته بعد إغلاق الطريق، واقتادته إلى جهة غير معلومة.يتبع..