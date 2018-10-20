إحالة أوراق مؤسس خلية طنطا إلى مفتي مصر

رام الله - دنيا الوطنقضت محكمة جنايات القاهرة، السبت، بإحالة أوراق مؤسس خلية طنطا التي تصنفها السلطات بأنها "إرهابية" إلى مفتي الجمهورية، وتحديد جلسة 17 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، للنطق بالحكم، الذي من المتوقع أن يكون الإعدام.وصدر القرار بإحالة أوراق إبراهيم محمد إبراهيم إلى المفتي وتحديد جلسة 17 تشرين الثاني/ نوفمبر، وإصدار الأحكام بحق باقي المتهمين في ذات القضية وعددهم 7 متهمين.واتهمت السلطات المصرية إبراهيم بالاشتراك مع خمسة آخرين أنشأوا وأسسوا "الخلية" على خلاف أحكام القانون، بهدف الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي واستهداف قوات الجيش والشرطة بمحافظة الغربية، بحسب صحيفة (اليوم السابع).