مفتي السعودية: المملكة محسودة على قيادتها
رام الله - دنيا الوطن
قال مفتي السعودية، عبد العزيز آل الشيخ: إن المملكة وقيادتها محسودتان.
ونقلت الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء عن المفتي قوله، عبر موقع (تويتر): هذا البلد محسود على دينه، محسود على أمنه، محسود على قيادته، محسود على رخائه وخيراته، محسود على اجتماع كلمته، محسود على تآلف صفه، فعياذا بالله من الدعايات المضللة.
قال مفتي السعودية، عبد العزيز آل الشيخ: إن المملكة وقيادتها محسودتان.
ونقلت الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء عن المفتي قوله، عبر موقع (تويتر): هذا البلد محسود على دينه، محسود على أمنه، محسود على قيادته، محسود على رخائه وخيراته، محسود على اجتماع كلمته، محسود على تآلف صفه، فعياذا بالله من الدعايات المضللة.
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