مفتي السعودية: المملكة محسودة على قيادتها

رام الله - دنيا الوطنقال مفتي السعودية، عبد العزيز آل الشيخ: إن المملكة وقيادتها محسودتان.ونقلت الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء عن المفتي قوله، عبر موقع (تويتر): هذا البلد محسود على دينه، محسود على أمنه، محسود على قيادته، محسود على رخائه وخيراته، محسود على اجتماع كلمته، محسود على تآلف صفه، فعياذا بالله من الدعايات المضللة.