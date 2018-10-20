طالع بالأسماء.. داخلية غزة توضح آلية السفر عبر (معبر رفح) غدًا الأحد

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة، أن السفر ليوم غد الأحد، سيكون للمتبقي من الحافلة السابعة من كشف (10/15)، ولمسافري الحافلتين "الثامنة والتاسعة".ودعت المسافرين من الحافلات المذكورة إلى التواجد الساعة 6:00 صباح الخميس في صالة النجار بخانيونس، واصطحاب أمتعتهم للسفر، كما دعتهم إلى ضرورة إحضار بطاقة الهوية.