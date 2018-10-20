طالع بالأسماء.. داخلية غزة توضح آلية السفر عبر (معبر رفح) غدًا الأحد
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة، أن السفر ليوم غد الأحد، سيكون للمتبقي من الحافلة السابعة من كشف (10/15)، ولمسافري الحافلتين "الثامنة والتاسعة".
ودعت المسافرين من الحافلات المذكورة إلى التواجد الساعة 6:00 صباح الخميس في صالة النجار بخانيونس، واصطحاب أمتعتهم للسفر، كما دعتهم إلى ضرورة إحضار بطاقة الهوية.
للتحميل اضغط هنا
أعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة، أن السفر ليوم غد الأحد، سيكون للمتبقي من الحافلة السابعة من كشف (10/15)، ولمسافري الحافلتين "الثامنة والتاسعة".
ودعت المسافرين من الحافلات المذكورة إلى التواجد الساعة 6:00 صباح الخميس في صالة النجار بخانيونس، واصطحاب أمتعتهم للسفر، كما دعتهم إلى ضرورة إحضار بطاقة الهوية.
للتحميل اضغط هنا
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