شاهد: عُمال الخليل يتظاهرون ضد قانون الضمان الاجتماعي

رام الله - دنيا الوطننظم عدد من المواطنين الفلسطينيين بمدينة الخليل، عصر اليوم السبت، مظاهرة احتجاجية، ضد قانون الضمان الاجتماعي، الذي أقرته الحكومة الفلسطينية مؤخرًا.وشارك العمال في التظاهرة، وطالبوا الرئيس محمود عباس بتجميد قانون الضمان، لانه يضر بهم ولا ينصفهم، وفق تعبيرهم، كما شارك في التظاهرة المقامة على "دوار ابن رشد" نقابات واتحادات عمالية وعمال وموظفو شركات من كافة القطاعات.يذكر، أن حراك الخليل المستقل المطالب بتجميد قانون الضمان الاجتماعي، دعا للمشاركة بهذه التظاهرة، اعتراضًا منه على قانون الضمان الاجتماعي.